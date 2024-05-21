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Предлагал 1000 грн взятки работникам полиции: как суд наказал правонарушителя

22:36, 21 мая 2024
Суд признал виновным правонарушителя и назначил ему наказание в виде штрафа.
Предлагал 1000 грн взятки работникам полиции: как суд наказал правонарушителя
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В Черкасской области суд признал виновным жителя города Умани, который предлагал работникам полиции неправомерную выгоду за нарушение правил дорожного движения и непривлечение его к ответственности.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 59-летний мужчина в октябре 2023 года, управляя транспортным средством, нарушил правила дорожного движения. Он был остановлен сотрудниками полиции и при составлении административных материалов предложил средства в сумме одной тысячи гривен за его непривлечение к административной ответственности.

Суд признал виновным правонарушителя и назначил ему наказание в виде штрафа, сумма которого в 17 раз превысила предлагаемую нарушителем – 17 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что руководитель филиала «Киевоблгаза» погорел на взятке в 250 000 грн за подключение газоснабжения.

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