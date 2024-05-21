Договор займа: как помочь, чтобы не пострадали собственные финансовые интересы

Сроки установленные для пользования деньгами и их возврат не должны быть нарушены.

Мелкие бытовые соглашения являются неотъемлемой частью гражданско-правовых отношений. «Деньги взаймы» или договор займа – достаточно распространенный вид финансовой договоренности, которая нередко основывается и обеспечивается только авторитетом отношений между сторонами. Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции сообщило, что необходимо знать о таком обыденном, на первый взгляд, соглашении.

В общем, договориться о займе средств можно устно, обсудив главные аспекты сделки. Письменная форма договора нужна, если его сумма не менее чем в десять раз превышает установленный законом размер не облагаемого налогом минимума доходов граждан, а в случаях, когда заемодателем является юридическое лицо, – независимо от суммы. В частности, в подтверждение факта заключения договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика, удостоверяющая передачу ему займодателем определенной денежной суммы.

Что касается нотариального удостоверения соглашения, то обязательной необходимости в этом нет, но запрет на это также отсутствует. По желанию стороны могут обратиться к нотариусу, который заверит намерение каждого и придаст юридическую значимость правам и обязанностям.

Указывается, что сроки установленные для пользования деньгами и их возврат не должны быть нарушены. Если же договором не определен срок для возврата займа или этот срок определен моментом предъявления требования, займ должен быть возвращен заемщиком в течение 30 (тридцати) дней со дня предъявления займодателем соответствующего требования.

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