Пропонував 1000 грн хабаря працівникам поліції: як суд покарав правопорушника

На Черкащині суд визнав винним жителя міста Умані, який пропонував працівникам поліції неправомірну вигоду за порушення правил дорожнього руху та непритягнення його до відповідальності.
Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 59-річний чоловік у жовтні 2023 року, керуючи транспортним засобом порушив правила дорожнього руху. Він був зупинений працівниками поліції та під час складання адміністративних матеріалів запропонував кошти в сумі однієї тисячі гривень за його непритягнення до адміністративної відповідальності.
Суд визнав винним правопорушника та призначив йому покарання у вигляді штрафу, сума якого в 17 разів перевищила ту, що пропонував порушник – 17 тисяч гривень.
Раніше ми писали, що керівник філії «Київоблгазу» погорів на хабарі у 250 000 грн за під’єднання газопостачання.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.