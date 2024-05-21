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Пропонував 1000 грн хабаря працівникам поліції: як суд покарав правопорушника

22:36, 21 травня 2024
Суд визнав винним правопорушника та призначив йому покарання у вигляді штрафу.
Пропонував 1000 грн хабаря працівникам поліції: як суд покарав правопорушника
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На Черкащині суд визнав винним жителя міста Умані, який пропонував працівникам поліції неправомірну вигоду за порушення правил дорожнього руху та непритягнення його до відповідальності.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 59-річний чоловік у жовтні 2023 року, керуючи транспортним засобом порушив правила дорожнього руху. Він був зупинений працівниками поліції та під час складання адміністративних матеріалів запропонував кошти в сумі однієї тисячі гривень за його непритягнення до адміністративної відповідальності.

Суд визнав винним правопорушника та призначив йому покарання у вигляді штрафу, сума якого в 17 разів перевищила ту, що пропонував порушник – 17 тисяч гривень.

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