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Призупинення трудового договору: чи має працівник право на щорічну відпустку

07:16, 3 липня 2026
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Працівникам пояснили, чи нараховується щорічна відпустка за період призупинення дії трудового договору та які обов'язки роботодавця припиняються на цей час.
Призупинення трудового договору: чи має працівник право на щорічну відпустку
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В Україні працівники нерідко стикаються із запитаннями щодо своїх трудових прав у період призупинення дії трудового договору. Одне з найпоширеніших — чи зберігається в цей час право на щорічну відпустку та чи нараховуються дні відпустки.

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У Держпраці роз'яснили, що за період призупинення дії трудового договору право на щорічну відпустку не виникає.

Під час призупинення дії трудового договору роботодавець не зобов'язаний виплачувати працівнику заробітну плату, а також здійснювати гарантійні та компенсаційні виплати. Виняток становлять лише суми, які належали працівнику на день призупинення трудового договору.

Крім того, на цей період роботодавець не повинен забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором або трудовим договором.

Також роботодавець не зобов'язаний надавати, оплачувати чи компенсувати будь-які види відпусток, дні відпочинку, виплачувати допомогу по тимчасовій непрацездатності та подавати заяви-розрахунки, передбачені законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Таким чином, період призупинення дії трудового договору не зараховується до періоду, за який працівник набуває право на щорічну оплачувану відпустку.

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Україна трудові відносини

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