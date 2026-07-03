У Польщі розпочали виплати по 3,5 тисяч гривень для українців: хто отримає гроші
З 1 липня в Польщі стартував щорічний етап прийому заявок у межах програми Dobry start («Гарний старт»), яка передбачає одноразову фінансову допомогу сім’ям у розмірі 300 злотих (приблизно 3,5 тис. грн) на кожну дитину. Кошти призначені для підготовки до нового навчального року, зокрема для придбання шкільного приладдя.
Як повідомили в Міністерстві сім’ї та соціальної політики Польщі, програма також охоплює дітей з України за умови виконання визначених вимог. Допомога надається на кожну дитину незалежно від доходу сім’ї, оскільки критерій доходу не застосовується. Право на виплату мають:
- учні віком від 7 до 20 років;
- учні з підтвердженою інвалідністю — до 24 років.
Обов’язковою умовою є навчання дитини в польській школі. Для українських дітей також необхідно мати номер PESEL UKR, а батьки або опікуни повинні проживати на території Польщі.
Водночас виплата не надається дітям, які відвідують дитячі садки, підготовчі класи (зерувки), а також студентам.
Прийом заявок триватиме з 1 липня до кінця листопада. Терміни виплат залежать від дати подання заяви:
- у разі подання в липні–серпні кошти надходять не пізніше 30 вересня;
- при поданні у вересні–листопаді виплата здійснюється протягом двох місяців після подачі.
Подати заявку можна лише онлайн через:
- мобільний застосунок mZUS або портал eZUS;
- державний портал Emp@tia;
- системи інтернет-банкінгу.
Для оформлення необхідні дані заявника та дитини, номер PESEL або PESEL UKR, адреса проживання, дані про школу, банківські реквізити, а також документи, що підтверджують опіку, інвалідність або усиновлення — за потреби.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 липня у Польщі набули чинності нові обмеження щодо перебування у центрах колективного розміщення (OZZ), у тому числі для українських біженців. Відтепер держава припиняє фінансувати проживання більшості громадян України в таких закладах, продовжуючи підтримку лише окремих категорій осіб.
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