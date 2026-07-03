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В Польше начались выплаты по 3,5 тысячи гривен для украинцев: кто получит деньги

06:50, 3 июля 2026
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Пособие выплачивается на каждого ребенка независимо от уровня состояния семьи.
В Польше начались выплаты по 3,5 тысячи гривен для украинцев: кто получит деньги
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С 1 июля в Польше стартовал ежегодный этап приема заявок в рамках программы Dobry start («Хороший старт»), которая предусматривает единовременную финансовую помощь семьям в размере 300 злотых (примерно 3,5 тыс. грн) на каждого ребенка. Средства предназначены для подготовки к новому учебному году, в частности для покупки школьных принадлежностей.

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Как сообщили в Министерстве семьи и социальной политики Польши, программа также распространяется на детей из Украины при соблюдении установленных требований. Помощь предоставляется на каждого ребенка независимо от дохода семьи, поскольку критерий дохода не применяется. Право на выплату имеют:

  • ученики в возрасте от 7 до 20 лет;
  • ученики с подтвержденной инвалидностью — до 24 лет.

Обязательным условием является обучение ребенка в польской школе. Для украинских детей также необходимо наличие номера PESEL UKR, а родители или опекуны должны проживать на территории Польши.

При этом выплата не предоставляется детям, которые посещают детские сады, подготовительные классы (зерувки), а также студентам.

Прием заявок продлится с 1 июля до конца ноября. Сроки выплат зависят от даты подачи заявления:

  • при подаче в июле–августе средства поступают не позднее 30 сентября;
  • при подаче в сентябре–ноябре выплата осуществляется в течение двух месяцев после подачи.

Подать заявку можно только онлайн через:

  • мобильное приложение mZUS или портал eZUS;
  • государственный портал Emp@tia;
  • системы интернет-банкинга.

Для оформления необходимы данные заявителя и ребенка, номер PESEL или PESEL UKR, адрес проживания, данные о школе, банковские реквизиты, а также документы, подтверждающие опеку, инвалидность или усыновление — при необходимости.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 июля в Польше вступили в силу новые ограничения относительно пребывания в центрах коллективного размещения (OZZ), в том числе для украинских беженцев. Теперь государство прекращает финансирование проживания большинства граждан Украины в таких учреждениях, сохраняя поддержку лишь для отдельных категорий лиц.

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