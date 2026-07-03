Почти 1300 грн ежемесячно до пенсии: кому назначают надбавку
Некоторые украинские военные пенсионеры имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии. Такая доплата назначается неработающим пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
Размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 гривен, поэтому ежемесячная доплата равна 1 297 гривнам за каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на иждивении.
Кто может оформить доплату
Надбавка предусмотрена для военных пенсионеров рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (кроме лиц, проходивших срочную военную службу), если они:
- не работают и не проходят военную службу;
- содержат нетрудоспособных членов семьи.
При этом нетрудоспособный родственник, находящийся на иждивении, не должен получать собственную пенсию или другие государственные социальные выплаты.
Если в одном домохозяйстве проживают несколько пенсионеров, оформить такую надбавку может только один из них.
Доплата устанавливается к пенсиям, назначенным:
- за выслугу лет;
- по инвалидности.
Оформить надбавку можно:
- лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;
- дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Для назначения выплаты необходимо предоставить:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документы, подтверждающие родственные связи;
- документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособного члена семьи на иждивении;
- документы, подтверждающие, что заявитель не работает и не проходит военную службу.
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