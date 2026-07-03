Почти 1300 грн ежемесячно до пенсии: кому назначают надбавку

Пенсионный фонд разъяснил, кто из военных пенсионеров имеет право на ежемесячную доплату к пенсии в 2026 году, каков размер надбавки, при каких условиях ее назначают и как подать заявление на оформление выплаты.

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Некоторые украинские военные пенсионеры имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии. Такая доплата назначается неработающим пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 гривен, поэтому ежемесячная доплата равна 1 297 гривнам за каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на иждивении.

Кто может оформить доплату

Надбавка предусмотрена для военных пенсионеров рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (кроме лиц, проходивших срочную военную службу), если они:

не работают и не проходят военную службу;

содержат нетрудоспособных членов семьи.

При этом нетрудоспособный родственник, находящийся на иждивении, не должен получать собственную пенсию или другие государственные социальные выплаты.

Если в одном домохозяйстве проживают несколько пенсионеров, оформить такую надбавку может только один из них.

Доплата устанавливается к пенсиям, назначенным:

за выслугу лет;

по инвалидности.

Оформить надбавку можно:

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;

дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для назначения выплаты необходимо предоставить:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы, подтверждающие родственные связи;

документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособного члена семьи на иждивении;

документы, подтверждающие, что заявитель не работает и не проходит военную службу.

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