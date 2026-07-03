  1. В Украине

Кому перейдет наследство, если законный наследник не дожил до его открытия

08:48, 3 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Закон предусматривает случаи, когда право на наследство переходит к родственникам умершего наследника.
Кому перейдет наследство, если законный наследник не дожил до его открытия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Не всегда наследство получает именно тот родственник, который должен был унаследовать имущество по закону. Если потенциальный наследник умер еще до открытия наследства, закон предусматривает специальный механизм, который позволяет его ближайшим родственникам унаследовать причитающуюся ему долю.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о наследовании по праву представления, которое обеспечивает сохранение очередности наследования и защищает имущественные права следующих поколений.

Кто может наследовать по праву представления

Наследование по праву представления применяется в случае, когда лицо, которое должно было быть наследником по закону, умерло до открытия наследства. В такой ситуации его место занимают определенные законом родственники.

При этом право представления не создает нового права на наследство. Лицо, которое наследует по этому механизму, фактически занимает место умершего наследника и получает именно ту долю, которую он должен был бы унаследовать, если бы был жив на момент открытия наследства.

По праву представления могут наследовать:

  • внуки и правнуки наследодателя — долю, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу, бабушке или дедушке;
  • прабабушка и прадедушка наследодателя — долю, которая принадлежала бы их детям (бабушке или дедушке наследодателя);
  • племянники наследодателя — долю, которая принадлежала бы их матери или отцу (сестре или брату наследодателя);
  • двоюродные братья и сестры наследодателя — долю, которая принадлежала бы их матери или отцу (тете или дяде наследодателя).

Если по праву представления наследуют несколько лиц, доля умершего родственника распределяется между ними поровну.

При этом по прямой нисходящей линии родства — для детей, внуков и правнуков — право представления действует без ограничения степени родства.

В каких случаях право представления не применяется

Право представления не является универсальным механизмом и не используется во всех случаях наследования.

Оно не применяется, если:

  • лицо добровольно отказалось от наследства;
  • наследник отстранен от права на наследование;
  • наследование происходит по завещанию, поскольку в таком случае решающее значение имеет воля наследодателя, а не установленная законом очередность наследования.

Исключение для усыновленных лиц

Закон также предусматривает отдельное исключение, о котором напоминают в Минюсте. Если решением суда об усыновлении сохранена правовая связь между усыновленным лицом и его бабушкой или дедушкой по происхождению, то после их смерти усыновленный также имеет право на наследование по праву представления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон наследство наследственные правоотношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование «сгорит» в сентябре: для предприятий начался 38-дневный обратный отсчет для сохранения брони своих работников

официально у бизнеса есть всего 38 дней, чтобы подтвердить новые зарплаты

ВСП рекомендовал назначить пяти новых судей в ВАКС: что о них известно

ВСП рассмотрел кандидатуры и внесет пять представлений Президенту Украины о назначении судей ВАКС.

ООО оштрафовали на более 63 млн грн: Большая Палата пояснила, почему решение не пересмотрели даже после ЕСПЧ

Несмотря на решение Европейского суда по правам человека о чрезмерной длительности рассмотрения, Большая Палата Верховного Суда не усмотрела оснований для пересмотра налогового спора ООО на миллионы гривен.

ВСП против судей: где заканчивается контроль и начинается давление

Попытка ввести коллективную ответственность за затягивание сроков судьей-докладчиком грозит окончательным кадровым параличом судебной системы, поскольку вынуждает немногочисленных действующих судей тратить время на взаимный надзор вместо рассмотрения тысяч собственных дел.

ТЦК блокируют перерассчет выплат военным, а военные годами недополучают деньги: что делать пенсионерам

Без справки о денежном довольствии перерасчет военной пенсии невозможен, но отказ ТЦК в ее выдаче можно обжаловать в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]