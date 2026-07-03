Кому перейдет наследство, если законный наследник не дожил до его открытия

Закон предусматривает случаи, когда право на наследство переходит к родственникам умершего наследника.

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Не всегда наследство получает именно тот родственник, который должен был унаследовать имущество по закону. Если потенциальный наследник умер еще до открытия наследства, закон предусматривает специальный механизм, который позволяет его ближайшим родственникам унаследовать причитающуюся ему долю.

Речь идет о наследовании по праву представления, которое обеспечивает сохранение очередности наследования и защищает имущественные права следующих поколений.

Кто может наследовать по праву представления

Наследование по праву представления применяется в случае, когда лицо, которое должно было быть наследником по закону, умерло до открытия наследства. В такой ситуации его место занимают определенные законом родственники.

При этом право представления не создает нового права на наследство. Лицо, которое наследует по этому механизму, фактически занимает место умершего наследника и получает именно ту долю, которую он должен был бы унаследовать, если бы был жив на момент открытия наследства.

По праву представления могут наследовать:

внуки и правнуки наследодателя — долю, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу, бабушке или дедушке;

прабабушка и прадедушка наследодателя — долю, которая принадлежала бы их детям (бабушке или дедушке наследодателя);

племянники наследодателя — долю, которая принадлежала бы их матери или отцу (сестре или брату наследодателя);

двоюродные братья и сестры наследодателя — долю, которая принадлежала бы их матери или отцу (тете или дяде наследодателя).

Если по праву представления наследуют несколько лиц, доля умершего родственника распределяется между ними поровну.

При этом по прямой нисходящей линии родства — для детей, внуков и правнуков — право представления действует без ограничения степени родства.

В каких случаях право представления не применяется

Право представления не является универсальным механизмом и не используется во всех случаях наследования.

Оно не применяется, если:

лицо добровольно отказалось от наследства;

наследник отстранен от права на наследование;

наследование происходит по завещанию, поскольку в таком случае решающее значение имеет воля наследодателя, а не установленная законом очередность наследования.

Исключение для усыновленных лиц

Закон также предусматривает отдельное исключение, о котором напоминают в Минюсте. Если решением суда об усыновлении сохранена правовая связь между усыновленным лицом и его бабушкой или дедушкой по происхождению, то после их смерти усыновленный также имеет право на наследование по праву представления.

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