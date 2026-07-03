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Кому перейде спадщина, якщо законний спадкоємець не дожив до її відкриття

08:48, 3 липня 2026
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Закон передбачає випадки, коли право на спадщину переходить до родичів померлого спадкоємця.
Кому перейде спадщина, якщо законний спадкоємець не дожив до її відкриття
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Не завжди спадщину отримує саме той родич, який мав би успадкувати майно за законом. Якщо потенційний спадкоємець помер ще до відкриття спадщини, закон передбачає спеціальний механізм, який дозволяє його найближчим родичам успадкувати належну йому частку.

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Йдеться про спадкування за правом представлення, що забезпечує збереження черговості спадкування та захищає майнові права наступних поколінь.

Хто може успадкувати за правом представлення

Спадкування за правом представлення застосовується у випадку, коли особа, яка мала б бути спадкоємцем за законом, померла до відкриття спадщини. У такій ситуації її місце займають визначені законом родичі.

При цьому право представлення не створює нового права на спадщину. Особа, яка успадковує за цим механізмом, фактично займає місце померлого спадкоємця та отримує саме ту частку, яку він мав би успадкувати, якби був живий на момент відкриття спадщини.

За правом представлення можуть успадковувати:

  • внуки та правнуки спадкодавця — частку, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі чи дідові;
  • прабаба та прадід спадкодавця — частку, яка належала б їхнім дітям (бабі чи дідові спадкодавця);
  • племінники спадкодавця — частку, яка належала б їхнім матері або батькові (сестрі чи братові спадкодавця);
  • двоюрідні брати та сестри спадкодавця — частку, яка належала б їхнім матері або батькові (тітці чи дядькові спадкодавця).

Якщо за правом представлення спадкують кілька осіб, частка померлого родича розподіляється між ними порівну.

При цьому у прямій низхідній лінії споріднення — для дітей, внуків і правнуків — право представлення діє без обмеження ступеня споріднення.

У яких випадках право представлення не застосовується

Право представлення не є універсальним механізмом і не використовується в усіх випадках спадкування.

Воно не застосовується, якщо:

  • особа добровільно відмовилася від спадщини;
  • спадкоємця усунули від права на спадкування;
  • спадщина передається за заповітом, адже в такому разі вирішальне значення має воля спадкодавця, а не встановлена законом черговість спадкування.

Виняток для усиновлених осіб

Закон також передбачає окремий виняток, про який наголошують у Мін’юсті. Якщо рішенням суду про усиновлення збережено правовий зв'язок між усиновленою особою та її бабою або дідом за походженням, то після їхньої смерті усиновлений також має право на спадкування за правом представлення.

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