Уряд розширив мораторій на перевірки для частини підприємств

Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур.

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Уряд розширив дію мораторію на проведення заходів державного нагляду (контролю) з метою підтримки бізнесу, який постраждав внаслідок бойових дій. Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану».

Підставою для уточнення підходів також визначається постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2026 №121, якою було змінено підхід до застосування мораторію щодо окремих видів контрольних заходів.

Відтепер контролюючі органи не здійснюватимуть перевірки щодо окремих об’єктів нерухомого майна, зокрема тих, які:

знищені або пошкоджені внаслідок бойових дій;

розташовані на територіях активних або можливих бойових дій, а також на тимчасово окупованих територіях;

знаходяться на територіях ризикованого землеробства;

розташовані на територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Також запроваджено заборону на проведення перевірок щодо виконання розпорядчих документів про усунення порушень вимог законодавства, якщо такі документи були видані за результатами перевірок, що відбулися до 24 лютого 2022 року.

Передбачено повну заборону перевірок у випадках, коли порушення стосуються об’єктів нерухомості, які:

внесені до Державного реєстру пошкодженого або знищеного майна;

розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях;

знаходяться на територіях ризикованого землеробства;

розташовані на територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Одночасно уточнено право суб’єктів господарювання ініціювати контрольний захід за власним бажанням — з метою перевірки виконання раніше виданих приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, зокрема у сфері екологічного законодавства.

Водночас державний контроль зберігається у сферах, що стосуються:

життя та здоров’я людей;

захисту довкілля;

безпеки держави;

виконання міжнародних зобов’язань.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон «Про основні засади державного нагляду» (№14030), який передбачає докорінну зміну підходів до контролю. Йдеться про відхід від каральної моделі, що, за оцінками, супроводжувалася понад 500 тисячами перевірок щороку, штрафами на суму до €2 млрд та падінням прямих іноземних інвестицій на 20% у 2025 році.

Новий підхід запроваджує інститут незалежного аудиту: підприємці зможуть самостійно ініціювати перевірку для виявлення та усунення порушень без застосування санкцій, якщо це зроблено до планового контролю.