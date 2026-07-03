ВРП звернеться до Офісу Генпрокурора через можливе втручання в автоматизовану систему документообігу Солом’янського райсуду

ВРП ініціювала перевірку фактів фальсифікації процесуальних документів у Солом’янському районному суді міста Києва.

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Вища рада правосуддя розглянула питання щодо вжиття заходів для забезпечення авторитету правосуддя у зв’язку з виявленими фактами можливого втручання в автоматизовану систему документообігу суду.

Суть питання

Під час розгляду іншої дисциплінарної справи члени ВРП виявили факти, які можуть свідчити про загрозу авторитету правосуддя. Йдеться про цивільну справу № 760/23767/21 за позовом Ляховича до ТОВ «Морган Кепітал».

За інформацією скаржника, у справі відбулося лише одне судове засідання, а з 23 травня 2023 року жодного нового засідання не призначалося. Водночас суддя Ірина Усатова надала до ВРП пояснення з доданими повістками та доказами їх направлення учасникам процесу на 2024–2025 роки.

Під час додаткової перевірки за допомогою Державного підприємства «Інформаційні судові системи» було встановлено, що надані документи були сформовані в системі штучно з викривленням реальних дат.

Службове розслідування в суді підтвердило, що помічник судді здійснив втручання в автоматизовану систему з метою створення видимості належного повідомлення учасників процесу. Паперові примірники деяких повісток у матеріалах справи відсутні.

Матеріали службового розслідування направлені до Солом’янського управління поліції ГУНП у м. Києві. За результатами перевірки зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 362 КК України (втручання в роботу автоматизованих систем).

Рішення ВРП

Вища рада правосуддя підтримала пропозицію члена ВРП Романа Маселка та вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора з проханням надати інформацію про хід розслідування кримінального провадження від 12 червня 2026 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя відреагувала на повідомлення судді Богунського районного суду міста Житомира Романа Чорнія про втручання в його діяльність щодо здійснення правосуддя.

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