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Потерпілий влаштував ДТП із авто судді Романа Чорнія у Житомирі, а потім заявив йому відвід

08:00, 24 червня 2026
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Вища рада правосуддя розглянула повідомлення судді Богунського районного суду міста Житомира Романа Чорнія про втручання в його діяльність щодо здійснення правосуддя.
Потерпілий влаштував ДТП із авто судді Романа Чорнія у Житомирі, а потім заявив йому відвід
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У провадженні судді Романа Чорнія на стадії підготовчого судового засідання перебувало кримінальне провадження за обвинуваченням особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 361, частиною третьою статті 190, частиною першою статті 200, частиною п’ятою статті 361, частиною п’ятою статті 190, частиною другою статті 200 Кримінального кодексу України.

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12 лютого в судовому засіданні постановлено ухвалу про часткове задоволення заяви захисника про відведення прокурора, яка підтримувала публічне обвинувачення, від участі у розгляді зазначеного кримінального провадження.

У судовому засіданні 21 квітня при перевірці повноважень прокурора з’ясувалося, що ухвала Богунського районного суду міста Житомира від 12 лютого в частині відведення попереднього прокурора не виконана, оскільки останню залишено старшим групи прокурорів. Судове засідання було відкладено на 28 квітня, а до органів прокуратури скеровано лист про вжиття заходів щодо виконання вказаної ухвали.

24 квітня близько 12 години потерпілий у цьому кримінальному провадженні, будучи незадоволеним вищенаведеним рішенням та діями суду, навмисно вчинив дорожньо-транспортну пригоду, в’їхавши на недорогому автомобілі у транспортний засіб судді, припаркований неподалік Богунського районного суду міста Житомира.

У судовому засіданні 28 квітня цей же потерпілий заявив відвід судді Чорнію, посилаючись на виникнення між ними цивільно-правових відносин та позапроцесуальних стосунків, пов’язаних з необхідністю врегулювання питань щодо ДТП та відшкодування шкоди.

Як зазначається в повідомленні, обставини події — відсутність реальних збитків і фактична непричетність судді як власника транспортного засобу до пригоди — вказують на штучне створення підстав для відводу головуючого судді. Такі дії можуть свідчити про наявність ознак втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

На виконання вимог частини четвертої статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя Роман Чорній звернувся з повідомленням про втручання в діяльність судді до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора з проханням вжити відповідних заходів реагування.

Рішення Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя підкреслила, що не має повноважень здійснювати кримінально-правову кваліфікацію таких дій — це компетенція правоохоронних органів. Водночас ВРП має достатні підстави для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

За результатами розгляду Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування кримінальних правопорушень в об’єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 376 та частиною першою статті 378 Кримінального кодексу України.

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суддя ДТП Житомир тиск на суд ВРП

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