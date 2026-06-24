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Потерпевший устроил ДТП из авто судьи Романа Черния в Житомире, а затем заявил ему отвод

08:00, 24 июня 2026
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Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Богунского районного суда города Житомира Романа Черния о вмешательстве в его деятельность по осуществлению правосудия.
Потерпевший устроил ДТП из авто судьи Романа Черния в Житомире, а затем заявил ему отвод
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В производстве судьи Романа Чорния на стадии подготовительного судебного заседания находилось уголовное производство по обвинению лица в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 361, частью третьей статьи 190, частью первой статьи 200, частью пятой статьи 361, частью пятой статьи 190, частью второй статьи 200 Уголовного кодекса Украины.

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12 февраля в судебном заседании было вынесено определение о частичном удовлетворении заявления защитника об отводе прокурора, поддерживавшего публичное обвинение, от участия в рассмотрении указанного уголовного производства.

В судебном заседании 21 апреля при проверке полномочий прокурора выяснилось, что определение Богунского районного суда города Житомира от 12 февраля в части отвода предыдущего прокурора не исполнено, поскольку последняя была оставлена старшей группы прокуроров. Судебное заседание было отложено на 28 апреля, а в органы прокуратуры направлено письмо о принятии мер по исполнению указанного определения.

24 апреля около 12 часов потерпевший в данном уголовном производстве, будучи недовольным вышеуказанным решением и действиями суда, умышленно совершил дорожно-транспортное происшествие, въехав на недорогом автомобиле в транспортное средство судьи, припаркованное неподалеку от Богунского районного суда города Житомира.

В судебном заседании 28 апреля этот же потерпевший заявил отвод судье Чорнию, ссылаясь на возникновение между ними гражданско-правовых отношений и внепроцессуальных связей, связанных с необходимостью урегулирования вопросов относительно ДТП и возмещения ущерба.

Как отмечается в сообщении, обстоятельства происшествия — отсутствие реальных убытков и фактическая непричастность судьи как владельца транспортного средства к происшествию — указывают на искусственное создание оснований для отвода председательствующего судьи. Такие действия могут свидетельствовать о наличии признаков вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

Во исполнение требований части четвертой статьи 48 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» судья Роман Чорний обратился с сообщением о вмешательстве в деятельность судьи в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с просьбой принять соответствующие меры реагирования.

Решение Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия подчеркнул, что не имеет полномочий осуществлять уголовно-правовую квалификацию таких действий — это компетенция правоохранительных органов. В то же время ВСП имеет достаточные основания для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия решил обратиться в Офис Генерального прокурора относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании уголовных правонарушений в объединенном уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 376 и части первой статьи 378 Уголовного кодекса Украины.

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Потерпевший устроил ДТП из авто судьи Романа Черния в Житомире, а затем заявил ему отвод

Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Богунского районного суда города Житомира Романа Черния о вмешательстве в его деятельность по осуществлению правосудия.

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