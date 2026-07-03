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ВСП обратится в Офис Генпрокурора из-за возможного вмешательства в автоматизированную систему документооборота Соломенского райсуда

11:15, 3 июля 2026
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Высший совет правосудия инициировал проверку фактов фальсификации процессуальных документов в Соломенском районном суде города Киева.
ВСП обратится в Офис Генпрокурора из-за возможного вмешательства в автоматизированную систему документооборота Соломенского райсуда
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Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о принятии мер по обеспечению авторитета правосудия в связи с выявленными фактами возможного вмешательства в автоматизированную систему документооборота суда.

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Суть вопроса

Во время рассмотрения другого дисциплинарного дела члены ВСП выявили факты, которые могут свидетельствовать об угрозе авторитету правосудия. Речь идёт о гражданском деле № 760/23767/21 по иску Ляховича к ООО «Морган Кепитал».

По информации заявителя, в деле состоялось лишь одно судебное заседание, а с 23 мая 2023 года ни одного нового заседания не назначалось. В то же время судья Ирина Усатова предоставила в ВСП объяснения с приложенными повестками и доказательствами их направления участникам процесса на 2024–2025 годы.

В ходе дополнительной проверки с помощью Государственного предприятия «Информационные судебные системы» было установлено, что предоставленные документы были сформированы в системе искусственно с искажением реальных дат.

Служебное расследование в суде подтвердило, что помощник судьи осуществил вмешательство в автоматизированную систему с целью создания видимости надлежащего уведомления участников процесса. Бумажные экземпляры некоторых повесток в материалах дела отсутствуют.

Материалы служебного расследования направлены в Соломенское управление полиции ГУНП в г. Киеве. По результатам проверки зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 362 УК Украины (вмешательство в работу автоматизированных систем).

Решение ВСП

Высший совет правосудия поддержал предложение члена ВСП Романа Маселка и решил обратиться в Офис Генерального прокурора с просьбой предоставить информацию о ходе расследования уголовного производства от 12 июня 2026 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия отреагировал на сообщение судьи Богунского районного суда города Житомира Романа Чорния о вмешательстве в его деятельность по осуществлению правосудия.

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ВСП обратится в Офис Генпрокурора из-за возможного вмешательства в автоматизированную систему документооборота Соломенского райсуда

Высший совет правосудия инициировал проверку фактов фальсификации процессуальных документов в Соломенском районном суде города Киева.

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