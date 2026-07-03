Могут ли отказать в предоставлении административной услуги из-за разногласий в электронных реестрах: что говорит закон

Разногласия между государственными электронными реестрами не являются автоматическим основанием для отказа в предоставлении административной услуги, а государственный орган обязан самостоятельно проверить информацию и действовать в рамках закона.

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Цифровизация государственных услуг значительно упростила взаимодействие людей с государством. Сегодня большинство справок, выписок и сведений должностные лица получают через электронное взаимодействие между государственными реестрами, а заявителям все реже нужно собирать бумажные документы. В то же время, именно цифровые базы данных нередко становятся источником новых проблем. Из-за разного написания фамилии, неактуального адреса, технической ошибки или несвоевременно обновленной информации государственный орган может отказать в предоставлении административной услуги.

Возникает закономерный вопрос: законен ли такой отказ, если причина заключается не в действиях гражданина, а в несогласованности государственных реестров?

Являются ли разногласия в государственных реестрах законным основанием для отказа

Ответ на этот вопрос прежде всего содержится в статье 19 Конституции Украины, которая устанавливает один из базовых принципов деятельности органов государственной власти: должностные лица могут действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами Украины. Следовательно, государственный орган не может отказать лицу только потому, что между электронными базами данных существуют разногласия, если закон прямо не предусматривает такого основания.

Кроме того, статья 4 Закона Украины «Об административных услугах» определяет основные принципы предоставления административных услуг. Среди них – законность, доступность, равенство заявителей перед законом, открытость процедуры и защита прав физических и юридических лиц. Это означает, что административная процедура должна быть направлена ​​на реализацию прав человека, а не на создание дополнительных бюрократических препятствий.

Государство не имеет права требовать информацию, которой уже владеет

Одной из ключевых гарантий заявителей является положение статьи 9 Закона Украины «Об административных услугах». Норма прямо запрещает субъекту предоставления административной услуги требовать от личности документы или информацию, уже находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления или содержащихся в государственных информационных системах и реестрах.

«Субъект предоставления административной услуги не может требовать от субъекта обращения документы или информацию, находящихся во владении субъекта предоставления административных услуг или во владении государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений или организаций, относящихся к сфере их управления», – говорится в документе.

Иными словами, если необходимые сведения уже есть у государства, именно государственный орган должен получить их путем электронного взаимодействия между информационными ресурсами.

Дополнительно статья 10 Закона «Об административных услугах» возлагает на административный орган обязанность самостоятельно получать необходимые сведения через государственные реестры. Переводить эту обязанность на гражданина закон не разрешает. Именно поэтому ситуация, когда человеку предлагают самостоятельно «решить проблему» между двумя государственными базами данных или принести уже содержащиеся в реестрах документы, не соответствует требованиям законодательства.

Что должен сделать государственный орган, если обнаружил несоответствие

Сам факт разногласий между государственными реестрами еще не означает, что административную услугу необходимо автоматически отклонить. Если при рассмотрении заявления должностное лицо установило, что информация в одном государственном реестре не совпадает с данными другого, оно должно прежде выяснить причину такого несоответствия.

На практике это может быть техническая ошибка, несвоевременное обновление информации, разное написание фамилии после транслитерации, изменение места жительства, дублирование записей или другие обстоятельства, не свидетельствующие об отсутствии права на административную услугу. В такой ситуации администратор или другой уполномоченный работник должен зарегистрировать заявление, провести необходимые проверки и сообщить заявителю об обнаруженных неточностях.

Если для устранения разногласий необходимы дополнительные действия со стороны гражданина, ему должны разъяснить, какие именно сведения нуждаются в уточнении и в какой орган необходимо обратиться. Устный же отказ или отказ без надлежащей мотивировки противоречит требованиям административного законодательства.

Позиция Верховного суда

В постановлении Верховного Суда от 27 апреля 2021 г. по делу № 127/12200/20 суд отметил, что формальные неточности или недостатки в документах или информационных ресурсах не могут автоматически являться основанием для отказа в совершении соответствующего административного или регистрационного действия, если они не влияют на возможность установить права и обязанности лица. Фактически Верховный Суд сформировал важный правовой подход: государственный орган должен оценивать все обстоятельства дела комплексно, а не ограничиваться формальной ссылкой на несоответствие данных в реестрах.

Такой подход особенно актуален сегодня, когда одни, когда значительная часть административных процедур осуществляется исключительно в электронном формате.

Как поступить, если в предоставлении услуги все же отказали

Если должностное лицо сообщает о невозможности оказать административную услугу из-за разногласий в электронных реестрах, прежде всего необходимо требовать письменное решение с указанием конкретных норм закона, на основании которых принят отказ. Именно письменный ответ станет основным доказательством при дальнейшем обжаловании.

После этого заявитель может обратиться с жалобой к руководителю соответствующего органа или органа, осуществляющего контроль за его деятельностью. Если же административный порядок не дал результата, закон разрешает обратиться в окружной административный суд с иском о признании отказа противоправным и обязательства государственного органа повторно рассмотреть заявление или предоставить административную услугу.

Следует отметить, что право на судебную защиту гарантировано статьей 55 Конституции Украины, а порядок обжалования решений субъектов властных полномочий определен Кодексом административного судопроизводства Украины.

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