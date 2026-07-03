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Производство «зависло» и закрылось: львовские прокуроры проиграли дело в ВСП

07:00, 3 июля 2026
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Высший совет правосудия оставил без изменений дисциплинарное взыскание для прокуроров Галицкой окружной прокуратуры города Львова.
Производство «зависло» и закрылось: львовские прокуроры проиграли дело в ВСП
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Высший совет правосудия рассмотрел жалобы заместителя руководителя Галицкой окружной прокуратуры города Львова Зоряны Никеруй и прокурора этой же прокуратуры Богдана Максимцива на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 18 марта 2026 года № 143дп-26.

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Суть дисциплинарного дела

КДКП привлекла обоих прокуроров к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей (п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона Украины «О прокуратуре»).

Речь идёт о уголовном производстве, в котором сторона обвинения заключила соглашение о признании вины. Соглашение было заключено в 2023 году, однако дело длительное время не рассматривалось судом. Только в феврале 2025 года суд постановил приговор, после чего производство было закрыто в связи с истечением сроков привлечения лица к уголовной ответственности.

По мнению КДКП и ВСП, прокуроры (в частности, Зоряна Никеруй как руководитель группы и Богдан Максимцив как прокурор, участвовавший в производстве) не обеспечили надлежащий контроль за соблюдением разумных сроков досудебного расследования и судебного рассмотрения. Это привело к фактическому избежанию обвиняемым уголовной ответственности.

ВСП поддержал вывод, что дисциплинарный проступок имел длящийся характер, поэтому срок для привлечения к ответственности не был пропущен (датой окончания проступка считали момент постановления приговора судом 25 февраля 2025 года).

Решение ВСП

Высший совет правосудия решил отказать в удовлетворении жалоб Зоряны Никеруй и Богдана Максимцива и оставить без изменений решение КДКП от 18 марта 2026 года, которым на каждого из прокуроров было наложено дисциплинарное взыскание в виде запрета сроком на 6 месяцев на перевод в орган прокуратуры высшего уровня и на назначение на вышестоящую должность.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», ранее ВСП отменил дисциплинарное взыскание прокурору Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора Александра Бондаренко.

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ВСП

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