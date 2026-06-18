Конфлікт у стінах ОГП: ВРП закрила дисциплінарну справу щодо прокурора

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення з прокурора Генінспекції Офісу Генпрокурора Олександра Бондаренка.

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Вища рада правосуддя повністю скасувала рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 11 березня 2026 року та закрила дисциплінарне провадження щодо прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Олександра Бондаренка.

Інцидент, що став підставою для скарги, стався 5 вересня 2025 року в приміщенні Офісу Генерального прокурора. За версією скаржника — прокурор другого відділу тієї ж Генінспекції — Олександр Бондаренко безпричинно образливо висловлювався на його адресу, а згодом застосував фізичну силу: штовхнув колегу, схопив за шию та намагався душити.

Дисциплінарне провадження було відкрито за ознаками дій, що порочать звання прокурора, підривають авторитет органів прокуратури, а також грубого порушення правил прокурорської етики та внутрішнього трудового розпорядку. КДКП, розглянувши скаргу, заслухавши пояснення працівників Генінспекції та переглянувши відеозаписи з камер спостереження, дійшла висновку про наявність дисциплінарного проступку та наклала на Бондаренка стягнення у вигляді заборони строком на один рік на призначення на вищу посаду в органі прокуратури.

ВРП не підтримала висновки комісії.

Заслухавши сторони, проаналізувавши матеріали справи та доводи скарги, Вища рада правосуддя дійшла висновку, що надані пояснення містять суттєві суперечності. Зокрема, показання свідка Дорошенко не збігаються з поясненнями самого скаржника. Сам Олександр Бондаренко своєї вини не визнає. Інші свідки безпосередньо подію не спостерігали, а знають про неї лише зі слів третіх осіб.

Щодо відеозаписів, на які посилалася КДКП, то, на думку ВРП, вони фіксують лише пересування прокурорів між кабінетами та поверхами, але не містять жодних доказів неправомірних дій, які стали предметом дисциплінарного провадження.

«КДКП не здобула чітких і переконливих доказів неправомірної поведінки прокурора Бондаренка», — констатувала Вища рада правосуддя.

У результаті рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів було скасовано повністю, а дисциплінарне провадження — закрито.

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