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Конфликт в стенах ОГП: ВСП закрыл дисциплинарное дело в отношении прокурора

15:10, 18 июня 2026
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ВCП отменил дисциплинарное взыскание с прокурора Генинспекции Офиса Генпрокурора Александра Бондаренко.
Конфликт в стенах ОГП: ВСП закрыл дисциплинарное дело в отношении прокурора
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Высший совет правосудия полностью отменил решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 11 марта 2026 года и закрыл дисциплинарное производство по прокурору первого отдела управления процессуального руководства досудебным расследованием и поддержанию публичного обвинения Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора Александра Бондаренко.

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Инцидент, ставший основанием для жалобы, произошел 5 сентября 2025 года в помещении Офиса Генерального прокурора.  По версии жалобщика — прокурора второго отдела той же Генинспекции — Александр Бондаренко беспричинно обидно высказывался в его адрес, а затем применил физическую силу: толкнул коллегу, схватил за шею и пытался душить.

Дисциплинарное производство было открыто по признакам действий, которые порочат звание прокурора, подрывают авторитет органов прокуратуры, а также грубое нарушение правил прокурорской этики и внутреннего трудового распорядка.  КДКП, рассмотрев жалобу, заслушав объяснение работников Генинспекции и просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, пришла к выводу о наличии дисциплинарного проступка и наложила на Бондаренко дисциплинарное взыскание в виде запрета сроком на один год на назначение на высший пост в органе прокуратуры.

ВСП не поддержала выводы комиссии.

Заслушав стороны, проанализировав материалы дела и доводы жалобы, Высший совет правосудия пришел к выводу, что пояснения содержат существенные противоречия.  В частности, свидетельские показания Дорошенко не совпадают с объяснениями самого жалобщика.  Сам Александр Бондаренко своей вины не признает.  Другие свидетели непосредственно события не наблюдали, а знают о нем только по словам третьих лиц.

Что касается видеозаписей, на которые ссылалась КДКП, то, по мнению ВСП, они фиксируют только передвижение прокуроров между кабинетами и этажами, но не содержат никаких доказательств неправомерных действий, ставших предметом дисциплинарного производства.

«КДКП не получила четких и убедительных доказательств неправомерного поведения прокурора Бондаренко», — констатировал Высший совет правосудия.

В результате решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров было отменено полностью, а дисциплинарное производство закрыто.

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ОГП прокурор ВСП

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