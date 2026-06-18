Судебные документы теперь в смартфоне: «Дия» запускает онлайн-исполнительные листы
В приложении «Дия» в скором времени появится возможность получать исполнительные документы онлайн без посещения суда. Для проверки функционала перед запуском открыт набор тестировщиков. Об этом сообщили в «Дии».
В рамках дальнейшей цифровизации судебных сервисов в «Дии» планируют внедрить возможность получения исполнительных документов онлайн — без бумажных заявлений и дополнительных обращений в суд.
Что такое исполнительный документ
Исполнительный документ является основанием для принудительного исполнения решения суда. Речь идет, в частности, о взыскании средств, имущества или исполнении других обязательств должником.
После внедрения сервиса пользователи смогут получать такие документы онлайн, автоматически формировать заявления и отслеживать статус исполнения судебного решения непосредственно в приложении.
Кто может принять участие в бета-тестировании
В «Дии» открыта регистрация на тестирование нового сервиса. Принять участие могут пользователи, отвечающие следующим условиям:
- являются гражданами Украины с верифицированным РНОКПП
- являются истцами по делу (не представителями и не адвокатами)
- имеют активированную «Дія.Підпис»
- имеют судебное решение 2026 года, вступившее в законную силу и подлежащее принудительному исполнению
- еще не получали исполнительный лист по этому решению
Как зарегистрироваться
Для участия в тестировании необходимо перейти по соответствующей ссылке и зарегистрироваться на бета-тестирование.
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