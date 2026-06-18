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Судебные документы теперь в смартфоне: «Дия» запускает онлайн-исполнительные листы

15:26, 18 июня 2026
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В «Дие» открыт набор тестировщиков нового цифрового сервиса.
Судебные документы теперь в смартфоне: «Дия» запускает онлайн-исполнительные листы
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В приложении «Дия» в скором времени появится возможность получать исполнительные документы онлайн без посещения суда. Для проверки функционала перед запуском открыт набор тестировщиков. Об этом сообщили в «Дии».

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В рамках дальнейшей цифровизации судебных сервисов в «Дии» планируют внедрить возможность получения исполнительных документов онлайн — без бумажных заявлений и дополнительных обращений в суд.

Что такое исполнительный документ

Исполнительный документ является основанием для принудительного исполнения решения суда. Речь идет, в частности, о взыскании средств, имущества или исполнении других обязательств должником.

После внедрения сервиса пользователи смогут получать такие документы онлайн, автоматически формировать заявления и отслеживать статус исполнения судебного решения непосредственно в приложении.

Кто может принять участие в бета-тестировании

В «Дии» открыта регистрация на тестирование нового сервиса. Принять участие могут пользователи, отвечающие следующим условиям:

  • являются гражданами Украины с верифицированным РНОКПП
  • являются истцами по делу (не представителями и не адвокатами)
  • имеют активированную «Дія.Підпис»
  • имеют судебное решение 2026 года, вступившее в законную силу и подлежащее принудительному исполнению
  • еще не получали исполнительный лист по этому решению

Как зарегистрироваться

Для участия в тестировании необходимо перейти по соответствующей ссылке и зарегистрироваться на бета-тестирование.

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