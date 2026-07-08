Верховный Суд разъяснил, когда начинает исчисляться трехмесячный срок для обращения в суд после увольнения

Верховный Суд разъяснил, что получение дополнительной информации о расчетах при увольнении не запускает новый трехмесячный срок.

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Верховный Суд принял постановление по делу № 520/25416/25, в котором уточнил порядок исчисления трехмесячного срока обращения в суд после увольнения. Суд пришел к выводу, что получение дополнительных разъяснений от работодателя не запускает новый отсчет этого срока.

В чем заключался спор

После увольнения истец получил расчетный лист, содержавший информацию о произведенном окончательном расчете. Спустя более пяти месяцев он обратился к бывшему работодателю с запросом о предоставлении подробной информации относительно механизма начисления денежного вознаграждения. Получив ответ, работник обратился в суд, считая, что именно с этого момента начинается трехмесячный срок, предусмотренный частью второй статьи 233 КЗоТ Украины.

Верховный Суд с таким подходом не согласился.

Ключевые выводы Верховного Суда

Денежный аттестат является письменным уведомлением о произведенном расчете

Суд отметил, что денежный аттестат по своей правовой природе является документом, подтверждающим окончательный расчет с работником при увольнении и соответствующим понятию письменного уведомления о суммах, начисленных и выплаченных при увольнении, предусмотренному частью второй статьи 233 КЗоТ Украины.

Получение дополнительной информации не «обнуляет» срок обращения в суд

Если работнику для обращения в суд необходимо получить дополнительные документы или разъяснения относительно произведённых начислений, он имеет право это сделать.

Однако время, затраченное на получение такой информации, уже входит в общий трёхмесячный срок.

Иными словами, направление запроса работодателю не запускает новый трёхмесячный срок.

Пассивное поведение работника не защищается законом

Суд отдельно подчеркнул, что лицо не может безосновательно ждать несколько месяцев после получения документа о расчете, а только потом начать собирать необходимые документы.

В противном случае это фактически позволяло бы бесконечно продлевать срок обращения в суд, что противоречит содержанию статьи 233 КЗоТ Украины.

Три месяца — это весь период для защиты права

Верховный Суд сформулировал важный правовой вывод:

трехмесячный срок охватывает не только подачу иска, но и весь период, в течение которого уволенный работник может получить необходимую информацию о проведенном расчете, подготовить документы и обратиться в суд.

Именно этот вывод является нововведением постановления.

Что это означает на практике?

После получения расчетного листа, денежного аттестата или другого документа об окончательном расчете не стоит медлить.

Если возникают сомнения относительно правильности начислений:

сразу обращайтесь с письменным запросом к работодателю;

не откладывайте получение необходимых документов;

помните, что все эти действия должны быть осуществлены в пределах общего трехмесячного срока;

в случае пропуска срока необходимо доказать наличие объективных, непреодолимых причин, которые реально делали невозможным своевременное обращение в суд.

Важно

Суд также подтвердил свою прежнюю практику применения статьи 233 КЗоТ Украины:

после изменений, внесенных Законом № 2352-IX, в большинстве трудовых споров действует трехмесячный срок обращения в суд;

этот срок распространяется также на лиц, проходящих публичную или государственную службу;

применение судами последствий пропуска этого срока само по себе не нарушает право лица на доступ к правосудию.

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