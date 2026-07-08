Солнечная электростанция для бизнеса: как правильно вести учет и какие документы нужны

Основная составляющая СЭС – солнечные панели или батареи, которые работают в комплексе с другим оборудованием.

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Из-за блэкаутов, с которыми бизнес столкнулся во время войны, многие предприятия начали искать альтернативные источники энергии. Одним из таких вариантов стала установка солнечных электростанций (СЭС). Основной составляющей СЭС являются солнечные панели или батареи, которые работают вместе с другим оборудованием — инверторами, аккумуляторами, контроллерами заряда, счетчиками и т. д. Для предприятий важным вопросом является правильный бухгалтерский учет и налогообложение приобретения такой системы.

Для целей бухгалтерского учета солнечная электростанция является разновидностью основных средств. Это определено пунктами 3 и 4 Национального положения (стандарта) бухгалтерского учета 7 «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 27 апреля 2000 года №92.

Согласно НП(С)БУ 7, объектом основных средств может быть:

законченное устройство со всеми приспособлениями и принадлежностями к нему;

конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;

обособленный комплекс конструктивно соединенных предметов, которые имеют общие приспособления, принадлежности, управление и единый фундамент;

другой актив, который соответствует определению основных средств.

Предприятие также может признать отдельным объектом каждую часть СЭС, которая имеет разный срок эксплуатации.

Окончательное решение относительно варианта учета принимает руководитель предприятия. При этом он должен учитывать выводы комиссии по вводу в эксплуатацию основных средств и существенность расходов, а также издать соответствующий приказ.

Комиссия по учету основных средств должна учитывать технические характеристики солнечной электростанции и ее тип — наземная или крышная.

В первоначальную стоимость солнечной электростанции включаются расходы, связанные с доведением объекта до состояния, пригодного для использования.

Согласно пунктам 7 и 8 НП(С)БУ 7, к таким расходам относятся:

стоимость работ по проектированию;

установка и монтаж оборудования;

настройка станции;

услуги, непосредственно связанные с подготовкой объекта к работе;

подключение к электросетям;

оформление «зеленого» тарифа.

Для законного использования СЭС предприятию необходимо иметь техническую документацию на оборудование, сертификаты соответствия от производителей, а также документы, подтверждающие право собственности на землю или здание.

В случае установки солнечных батарей на крыше необходимо получить разрешение всех совладельцев здания. Если изменяется конструкция крыши — необходим соответствующий проект.

Как облагается налогом солнечная электростанция

Наземную или крышную СЭС можно классифицировать как отдельный объект основных средств, если солнечные батареи можно отделить от здания для дальнейшей продажи или монтажа на другом объекте.

В таком случае оборудование можно учитывать на субсчете 104 «Машины и оборудование».

В то же время контролирующие органы имеют другую позицию. В индивидуальной налоговой консультации от 25 сентября 2018 года №4150/6/99-99-15-02-02-15/ИПК указано, что наземную солнечную электростанцию для налоговых целей следует относить к группе «Сооружения» с минимальным сроком полезного использования 15 лет.

Таким образом, по мнению контролеров, наземную СЭС в бухгалтерском учете необходимо отражать на субсчете 103 «Здания и сооружения».

Если предприятие решит учитывать наземную СЭС как оборудование в составе группы 4 с минимальным сроком полезного использования 5 лет, ему необходимо быть готовым обосновывать такую позицию перед контролирующими органами.

Для предприятий, которые платят единый налог третьей или четвертой группы, операции по приобретению и обустройству СЭС не влияют на объект налогообложения единым налогом.

Налог на добавленную стоимость

Обустройство источника альтернативной энергии связано с хозяйственной деятельностью предприятия. Поэтому, если в составе понесенных расходов есть суммы НДС, предприятие может включить их в налоговый кредит на общих основаниях.

В то же время на период действия военного положения, но не дольше чем до 1 января 2029 года, от уплаты НДС и ввозной пошлины освобождены операции по ввозу отдельных видов энергетического оборудования и других товаров.

Перечень таких товаров определен пунктом 87-1 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины и пунктом 9-36 раздела ХХІ Таможенного кодекса Украины.

В частности, льгота распространяется на товары по коду УКТ ВЭД 8541 43 00 00 — фотоэлектрические элементы, собранные в модули или встроенные в панели.

Также вместе с солнечными панелями от налогообложения НДС могут освобождаться инверторы (коды УКТ ВЭД 8504 40 88 00 или 8504 40 84 00) и аккумуляторы (код УКТ ВЭД 8507 60 00 00), если они соответствуют техническим требованиям для восстановления энергосистемы.

В то же время льгота не распространяется на вспомогательные конструкции, в частности металлические рамы и опоры, если они классифицированы по другим кодам УКТ ВЭД.

Налог на недвижимое имущество

Если наземную солнечную электростанцию классифицировать как сооружение, она не является объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество.

Согласно подпункту 14.1.238 Налогового кодекса Украины, сооружение — это земельное улучшение, которое не относится к зданиям и предназначено для выполнения специальных технических функций.

Объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество являются только здания в соответствии с подпунктами 14.1.129, 14.1.129-1 и пунктом 266.2.1 НКУ.

Кроме того, предприятиям необходимо уведомить контролирующий орган об объекте налогообложения, объектах, связанных с налогообложением, или объектах, через которые осуществляется деятельность. Для этого подается уведомление по форме №20-ОПП согласно приложению 10 к Порядку учета налогоплательщиков и сборов, утвержденному приказом Министерства финансов Украины от 9 декабря 2011 года №1588.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в парламентском комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг объяснили, как изменится рынок электроэнергии для домохозяйств с солнечными панелями после перехода к европейской модели. В частности, напоминают, что действующий «зеленый тариф» для домохозяйств прекратит действие с 1 января 2030 года.

После запуска новой модели рынка владельцы домашних солнечных электростанций смогут продавать избыточную электроэнергию, в том числе на европейский рынок. При этом в Комитете Верховной Рады ожидают, что, скорее всего, этим будет заниматься не сам владелец, а более профессиональные участники рынка.

В комитете объясняют, что будущая модель предусматривает развитие так называемых агрегаторов — компаний, которые будут собирать избыточную электроэнергию от разных производителей, формировать большие объемы и продавать их на экспорт или на внутреннем рынке.