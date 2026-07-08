90 дней и не более: что будет после окончания приостановки трудового договора

По истечении 90-дневного срока приостановки трудового договора для его продления требуется согласие обеих сторон.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В период военного положения приостановка действия трудового договора по инициативе одной из сторон может длиться в совокупности не более 90 календарных дней. Повторное оформление приостановления не означает начало нового 90-дневного срока.

Что происходит по истечении 90 дней

По истечении установленного законом срока возможны два варианта развития событий.

Первый — стороны договариваются о продлении приостановления. В таком случае его можно продлить более чем на 90 календарных дней, но не дольше, чем до дня прекращения или отмены военного положения.

Второй — если договоренности о продлении нет, действие трудового договора возобновляется в полном объеме. Работодатель обязан предоставить работнику работу, а работник — приступить к выполнению своих трудовых обязанностей.

Что будет с приказом, если в нем указан более длительный срок

Если приказом был установлен срок приостановления, превышающий 90 календарных дней, такой приказ теряет силу на следующий день после истечения предусмотренного законом срока, если стороны не согласовали его продление.

Прекращается ли трудовой договор автоматически

Если после возобновления действия трудового договора работодатель и работник по-прежнему не могут выполнять свои обязанности, трудовой договор не прекращается автоматически. Его прекращение возможно только на основаниях и в порядке, определенных законодательством.

Что важно знать

По истечении 90 календарных дней работодатель не имеет права в одностороннем порядке продлевать приостановку действия трудового договора. Для этого обязательно требуется согласие работника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.