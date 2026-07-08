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ВЛК не привлекла ни психиатра, ни нарколога — мужчина с опиоидной зависимостью добился отмены справки комиссии

17:20, 8 июля 2026
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Суд признал, что военно-медицинская комиссия нарушила порядок проведения медицинского осмотра.
ВЛК не привлекла ни психиатра, ни нарколога — мужчина с опиоидной зависимостью добился отмены справки комиссии
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Одесский окружной административный суд частично удовлетворил иск военнообязанного, признал противоправной и отменил справку ВЛК, поскольку во время прохождения медицинского осмотра не были привлечены психиатр и нарколог, хотя для этого имелись соответствующие основания.

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Обстоятельства дела

Военнообязанный обратился в суд с иском к воинской части, в котором просил:

  • признать противоправной и отменить справку ВЛК, оформленную в отношении истца;
  • обязать воинскую часть направить истца на прохождение военно-медицинской комиссии с обязательным осмотром нарколога и психиатра.

Истец обосновывал свои требования тем, что, несмотря на наличие оснований для привлечения к работе ВЛК нарколога и психиатра, ответчик этого не сделал и противоправно выдал справку военно-врачебной комиссии без привлечения указанных врачей.

Судом установлено, что, согласно ответу коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной медицинский центр психического здоровья», истец состоит на учете у нарколога с 11 августа 2023 года. У него поставлен диагноз «Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления опиоидов. Синдром зависимости». Проходит заместительную поддерживающую терапию. Согласно выписке коммунального некоммерческого предприятия «Центр профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом» Одесского городского совета у истца поставлен диагноз F11.2. Расстройства психики и поведения вследствие употребления опиоидов, синдром зависимости. Находится на поддерживающем препарате с 13 октября 2023 года.

Что решил суд

Одесский окружной административный суд рассмотрел дело № 420/37823/25 и принял решение удовлетворить административный иск частично.

Суд признал противоправной и отменил справку военно-медицинской комиссии, оформленную в отношении истца.

В удовлетворении требования об обязательстве воинской части направить истца на прохождение военно-медицинской комиссии с обязательным осмотром нарколога и психиатра отказано.

Суд отметил, что в соответствии с пунктом 3.2 главы 3 раздела II Положения о военно-медицинской экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом министра обороны Украины от 14 августа 2008 года № 402, во время действия правового режима военного положения каждый военнообязанный осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, отоларингологом, а по медицинским показаниям — и врачами других специальностей.

Суд пришел к выводу, что у военно-медицинской комиссии возникла обязанность привлечь для проведения осмотра и обследования истца нарколога и психиатра. Однако ответчиком доказательства привлечения нарколога и психиатра в суд не представлены.

Суд отметил, что постановления военно-медицинских комиссий могут быть обжалованы в судебном порядке. Учитывая изложенное, суд считает необходимым признать противоправной и отменить справку военно-медицинской комиссии.

Что касается требования о направлении на повторное прохождение военно-медицинской комиссии, суд отметил, что истец к командиру воинской части с рапортом о проведении военно-медицинской комиссии не обращался, рекомендации врача медицинского учреждения не предоставлялись. Таким образом, у суда отсутствуют основания обязать воинскую часть направить истца на прохождение военно-медицинской комиссии с обязательным осмотром нарколога и психиатра.

Взысканы за счет бюджетных ассигнований ответчика в пользу истца расходы по уплате судебного сбора в размере 968 гривен 96 копеек.

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