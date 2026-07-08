Судья Сергей Бойко с Полтавы получил выговор за использование судебного решения для выезда за границу

ВСП применила дисциплинарное взыскание к судье Полтавского окружного административного суда Сергею Бойко.

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Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия привлекла судью Полтавского окружного административного суда Сергея Бойко к дисциплинарной ответственности.

Обстоятельства, установленные Дисциплинарной палатой

Судья Сергей Бойко в рамках гражданского дела по иску Бойко О.О. к Бойко С.С. о расторжении брака подал в Шевченковский районный суд города Полтавы встречный иск об определении места жительства ребенка. 9 апреля 2024 года этот иск был удовлетворен: место жительства малолетнего Бойко М.С. было определено вместе с отцом Сергеем Бойко.

Рассмотрение дела состоялось в максимально сжатые сроки — всего за 11 календарных дней, что является нетипичным для Шевченковского районного суда города Полтавы с учетом его высокой нагрузки.

Вторая Дисциплинарная палата ВСП установила, что рассмотрение дела было проведено с многочисленными нарушениями норм международного законодательства в сфере защиты прав детей, Семейного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, а также без учета устоявшихся позиций Верховного Суда и Европейского суда по правам человека. В частности, решение было принято при отсутствии реального спора между родителями и при наличии признаков искусственности спора.

После вступления решения в законную силу Сергей Бойко неоднократно выезжал за границу, используя это судебное решение как основание. Он всегда пересекал границу вместе с сыном, а впоследствии возвращался вместе с сыном и бывшей супругой. При этом бывшая супруга часто пересекала границу примерно в то же время, но пешком или другим видом транспорта.

В декларациях за 2023, 2024 и 2025 годы Сергей Бойко указывал, что бывшая супруга продолжает проживать вместе с ним и сыном даже после расторжения брака.

Вторая Дисциплинарная палата ВСП, открывая дисциплинарное дело по собственной инициативе, пришла к выводу, что целью подачи встречного иска могла быть не защита интересов ребенка, а получение судебного решения для выезда за границу вопреки установленным ограничениям.

Решение Дисциплинарной палаты

Заслушав дисциплинарного инспектора Сергея Пилипенко, судью Сергея Бойко и его адвоката Александра Кожевникова, после обсуждения Вторая Дисциплинарная палата ВСП решила привлечь Сергея Бойко к дисциплинарной ответственности. К судье применено взыскание в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев.

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