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Суддя Сергій Бойко з Полтави отримав догану за використання судового рішення для виїзду за кордон

16:52, 8 липня 2026
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ВРП застосувала дисциплінарне стягнення до судді Полтавського окружного адміністративного суду Сергія Бойка.
Суддя Сергій Бойко з Полтави отримав догану за використання судового рішення для виїзду за кордон
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Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула суддю Полтавського окружного адміністративного суду Сергія Бойка до дисциплінарної відповідальності.

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Обставини, встановлені Дисциплінарною палатою

Суддя Сергій Бойко у межах цивільної справи за позовом Бойко О.О. до Бойка С.С. про розірвання шлюбу подав до Шевченківського районного суду міста Полтави зустрічний позов про визначення місця проживання дитини. 9 квітня 2024 року цей позов було задоволено: місце проживання малолітнього Бойка М.С. визначили разом із батьком Сергієм Бойком.

Розгляд справи відбувся у максимально стислі строки — лише за 11 календарних днів, що є нетиповим для Шевченківського районного суду міста Полтави з урахуванням його високого навантаження.

Друга Дисциплінарна палата ВРП встановила, що розгляд справи проведено з численними порушеннями норм міжнародного законодавства у сфері захисту прав дітей, Сімейного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, а також без урахування усталених позицій Верховного Суду та Європейського суду з прав людини. Зокрема, рішення ухвалено за відсутності реального спору між батьками та за наявності ознак штучності спору.

Після набрання рішенням законної сили Сергій Бойко неодноразово виїжджав за кордон, використовуючи це судове рішення як підставу. Він завжди перетинав кордон разом із сином, а згодом повертався разом із сином та колишньою дружиною. При цьому колишня дружина часто перетинала кордон приблизно в той самий час, але пішим порядком або іншим транспортом.

У деклараціях за 2023, 2024 та 2025 роки Сергій Бойко зазначав, що колишня дружина продовжує проживати разом із ним та сином навіть після розірвання шлюбу.

Друга Дисциплінарна палата ВРП, відкриваючи дисциплінарну справу за власною ініціативою, дійшла висновку, що метою подання зустрічного позову могло бути не захист інтересів дитини, а отримання судового рішення для виїзду за кордон всупереч встановленим обмеженням.

Рішення Дисциплінарної палати

Заслухавши дисциплінарного інспектора Сергія Пилипенка, суддю Сергія Бойка та його адвоката Олександра Кожевнікова, після обговорення Друга Дисциплінарна палата ВРП вирішила притягнути Сергія Бойка до дисциплінарної відповідальності. До судді застосовано стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців.

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суддя ВРП прикордонники перетин кордону

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Суддя Сергій Бойко з Полтави отримав догану за використання судового рішення для виїзду за кордон

ВРП застосувала дисциплінарне стягнення до судді Полтавського окружного адміністративного суду Сергія Бойка.

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