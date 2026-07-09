Доверие во время войны: как Украине догнать Норвегию и Испанию в рейтингах правосудия

В то время как в странах Европы уровень доверия к полиции и судам в разы превышает рейтинг политических партий, Украина демонстрирует «парадокс опыта»: граждане, которые реально принимали участие в процессах, доверяют системе больше, чем те, кто формирует мнение через соцсети.

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В странах ЕС, таких как Испания и Франция, уровень доверия к полиции и судам традиционно в разы превышает рейтинг политических партий. В Украине же война создала уникальный запрос на максимальное доверие, однако между личным опытом граждан в судах и медийным восприятием системы существует огромная пропасть.

Для демократического государства, находящегося в состоянии войны за выживание, доверие к институтам является не просто социологическим показателем, а элементом национальной безопасности. Без доверия граждан к полиции и судам невозможна эффективная мобилизация ресурсов, соблюдение правопорядка и функционирование экономики.

Международный опыт, в частности стран ОЭСР, демонстрирует четкую закономерность: в стабильных демократиях правоохранительные органы и судебная власть воспринимаются как фундамент, стоящий выше политических колебаний. Однако в Украине ситуация намного сложнее и динамичнее. На протяжении 2022–2026 годов мы наблюдаем трансформацию общественных ожиданий, где запрос на справедливость становится критическим.

Полиции и судам доверяют больше, чем политикам: что показывает опыт стран Европы

В большинстве европейских стран уровень доверия граждан к полиции и судебной системе существенно превышает доверие к политическим институтам. Такие тенденции демонстрируют социологические исследования в Испании, Франции, Германии, Австрии и Норвегии.

В Испании около 61% граждан доверяют полиции, тогда как судам — 45%. В то же время политические партии имеют самый низкий уровень общественной поддержки. Несмотря на это, значительная часть испанцев выражает сомнения относительно беспристрастности судов в резонансных делах с участием чиновников: около 77% считают, что в таких процессах могут существовать риски политического влияния.

В Франции уровень доверия к полиции составляет около 67%, а к судебной системе — 50%. Для сравнения, правительству доверяют лишь 34% граждан, а парламенту — 33%.

Еще более высокие показатели фиксируются в Германии и Австрии. В Германии доверие к полиции колеблется в пределах 77–80%, а к судам — от 60 до 70%. В Австрии оба института пользуются доверием более 80% населения, что эксперты связывают с низким уровнем коррупции, высокими профессиональными стандартами и независимостью правосудия.

Норвегия является одним из европейских лидеров по уровню доверия к институтам правового государства. По разным оценкам, около 81% граждан положительно оценивают работу правоохранительной и судебной систем.

Общей чертой европейской модели является восприятие полиции и судов как независимых институтов, призванных обеспечивать безопасность, соблюдение закона и справедливое рассмотрение дел независимо от того, какая политическая сила находится у власти. Именно стабильность, профессионализм и независимость этих органов являются ключевыми факторами высокогоского уровня общественного доверия.

Медиа vs Реальный опыт

По состоянию на начало 2026 года в Украине сложилась уникальная ситуация. Уровень доверия к судебной системе среди общего населения остается низким — около 17-20%. Однако детальный анализ выявляет разительные расхождения.

Феномен общественного доверия к системе правосудия в Украине характеризуется глубоким разрывом между тем, как систему воспринимает население через призму медиа, и тем, как ее оценивают непосредственные участники судебных процессов и профессиональные юристы.

Значительная часть украинцев оценивает работу судебной системы не на основе собственного опыта, а под влиянием информации из медиа и социальных сетей. Именно это эксперты называют одним из главных факторов, влияющих на уровень доверия к правосудию.

По данным исследований, около 45% граждан признают, что их отношение к судам формируется преимущественно на основе сообщений в средствах массовой информации и социальных сетях, а не личного опыта участия в судебных процессах.

Влияние «лидеров мнений»

Довольно часто наблюдается ситуация, когда правосудие де-факто осуществляется не в залах заседаний, а блогерами или общественными активистами в социальных сетях, что создает искаженный образ судопроизводства.

В общественном пространстве все чаще возникают ситуации, когда оценки судебных решений формируются еще до завершения рассмотрения дел, а дискуссии в соцсетях фактически подменяют юридический анализ.

Отдельной проблемой является распространение популистских подходов к освещению работы судов. В таких случаях критика отдельных судебных решений нередко переходит в персональные нападки на судей, что, по мнению специалистов, негативно влияет на восприятие судебной системы в целом.

Исследования также свидетельствуют о низком уровне доверия к мотивам, которыми руководствуются судьи при принятии решений. Лишь 17% опрошенных считают, что судьи прежде всего действуют в соответствии с требованиями закона. В то же время 26% респондентов убеждены, что основным мотивом является личная выгода.

Однако формирование объективной оценки работы судебной власти требует доступа к проверенной информации, ознакомления с полными текстами судебных решений и разграничения фактов и публичных оценок, которые распространяются в информационном пространстве.

Опыт меняет отношение: участники судебных процессов значительно больше доверяют судам

Личный опыт взаимодействия с судебной системой существенно влияет на уровень доверия к судам. Об этом свидетельствуют результаты исследований, демонстрирующие заметную разницу между оценками граждан, принимавших участие в судебных процессах, и тех, кто формирует свое мнение только из информационного пространства.

По данным исследований, лишь около 11% опрошенных имеют собственный опыт участия в судебных заседаниях. Именно эта категория граждан демонстрирует значительно более высокий уровень доверия к судебной системе.

В частности, 71% участников судебных процессов считают принятые по их делам решения законными и справедливыми. Такие показатели существенно отличаются от общих оценок населения, среди которого уровень доверия к судебной власти традиционно остается более низким.

Исследования также свидетельствуют, что среди граждан, непосредственно взаимодействовавших с судами, баланс доверия к системе является положительным и составляет от 16% до 26%. Для сравнения, среди населения в целом этот показатель остается отрицательным.

Эксперты отмечают, что одним из косвенных показателей доверия к судебному решению является реакция сторон после завершения рассмотрения дела. Если участники процесса не обжалуют вердикт, это может свидетельствовать о его восприятии как законного и справедливого, хотя само по себе не является безусловным подтверждением доверия к судебной системе.

Личный опыт взаимодействия с судами часто формирует более взвешенное представление о их работе, чем информация, полученная из медиа или социальных сетей.

Юристы больше доверяют судам: что показывают результаты исследования

Представители юридических профессий демонстрируют значительно более высокий уровень доверия к судебной системе, чем население в целом. К таким выводам пришли авторы исследования, проанализировавшие оценки прокуроров, адвокатов, исполнителей и других участников правосудия.

Согласно результатам опроса, самый высокий уровень доверия к судебной системе зафиксирован среди прокуроров — 79%. Среди адвокатов судам доверяют 70% респондентов, а среди исполнителей — 66%.

Исследование также выявило существенные различия в восприятии мотивов, которыми руководствуются судьи при принятии решений. Если среди населения в целом лишь незначительная часть респондентов считает, что судьи прежде всего действуют в соответствии с законом, то среди представителей юридического сообщества такого мнения придерживаются от 41% до 60% опрошенных в зависимости от профессиональной группы.

Отдельно оценивался уровень независимости судебной власти. Большинство опрошенных юристов считают, что в Украине обеспечены базовые гарантии неприкосновенности судей, а условия осуществления ими профессиональной деятельности являются надлежащими.

Эксперты объясняют такую разницу тем, что юристы ежедневно работают с судебной системой, имеют непосредственный опыт участия в судебных процессах и могут оценивать ее работу с учетом требований законодательства и судебной практики, а не только на основании публичного информационного поля.

Влияние войны на систему доверия

Полномасштабное вторжение России существенно повлияло на отношение украинцев к государственным институтам. На фоне войны самый высокий уровень общественного доверия сохраняют Силы обороны Украины. По результатам социологических исследований, Вооруженным силам Украины доверяют около 90–94% граждан. Высокими также остаются показатели доверия к Главному управлению разведки и Президенту Украины.

В то же время исследования обращают внимание на изменения в отношении к судебной власти. По сравнению с 2020 годом уровень недоверия к судам снизился примерно на 9%. В условиях войны судебная система все больше воспринимается как один из элементов функционирования государства и обеспечения правопорядка.

Вместе с тем полномасштабная война создала новые вызовы для судебной системы. Среди основных проблем — увеличение нагрузки на суды, длительные сроки рассмотрения дел и необходимость эффективного документирования и судебного рассмотрения военных преступлений. Общество все больше ожидает справедливого наказания виновных в преступлениях, связанных с российской агрессией.

Дальнейшее укрепление доверия к судебной системе требует комплексных изменений

Среди первоочередных шагов следует выделить развитие профессионального диалога между судьями, правоохранительными органами, адвокатами и экспертной средой. Открытая коммуникация и взаимодействие профессионального сообщества являются важной предпосылкой повышения легитимности судебной власти.

Еще одним направлением может стать развитие специализации судов. По результатам опросов, 58% украинцев поддерживают восстановление военных судов. Сторонники этой идеи считают, что специализированные судебные институты позволят более эффективно рассматривать дела, связанные с прохождением военной службы и военными преступлениями.

Эксперты также подчеркивают необходимость модернизации. По их мнению, судам следует активнее использовать официальные страницы в социальных сетях, подкасты, мессенджеры и другие цифровые каналы для разъяснения судебных решений и противодействия дезинформации.

Важным направлением реформ остается коммуникация судебной власти с обществом и цифровизация. Дальнейшее развитие государственных электронных сервисов, реестров и автоматизация отдельных процедур, в частности в сфере исполнительного производства, могут уменьшить влияние человеческого фактора, повысить прозрачность работы органов власти и снизить коррупционные риски.

Подытоживая, можно констатировать, что Украина находится на пути к европейской модели доверия, где правоохранительная и судебная системы становятся сервисными и аполитичными институтами. Для воюющей страны «максимальное доверие» — это не отсутствие критики, а наличие конструктивного партнерства между медиа, обществом и властью.

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