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ВЛК не залучила ні психіатра, ні нарколога – чоловік з опіоїдною залежністю, домігся скасування довідки комісії

17:20, 8 липня 2026
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Суд визнав, що військово-лікарська комісія порушила порядок проведення медичного огляду.
ВЛК не залучила ні психіатра, ні нарколога – чоловік з опіоїдною залежністю, домігся скасування довідки комісії
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Одеський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов військовозобов’язаного та визнав протиправною і скасував довідку ВЛК, оскільки під час проходження медичного огляду не були залучені психіатр і нарколог, хоча для цього були відповідні підстави.

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Обставини справи

Військовозобов’язаний звернувся суду з позовом до військової частини, в якому просив:

  • визнати протиправною та скасувати довідку ВЛК, оформлену відносно позивача;
  • зобов’язати військову частину направити позивача на проходження військово-лікарської комісії з обов’язковим оглядом нарколога та психіатра.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що попри наявність підстав для залучення до ВЛК нарколога та психіатра відповідачем цього зроблено не було, та протиправно видано довідку військово-лікарської комісії без залучення зазначених лікарів.

Судом встановлено, що згідно відповіді комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» позивач перебуває на обліку нарколога з 11 серпня 2023 року. Має діагноз «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів. Синдром залежності». Отримує замісну підтримувальну терапію. Згідно виписки комунального некомерційного підприємства «Центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом» Одеської міської ради позивач має діагноз F11.2 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів, синдром залежності. Перебуває на підтримуючому препараті з 13 жовтня 2023 року.

Що вирішив суд

Одеський окружний адміністративний суд розглянув справу № 420/37823/25 та ухвалив рішення задовольнити адміністративний позов частково.

Суд визнав протиправною та скасував довідку військово-лікарської комісії, оформлену відносно позивача.

У задоволенні вимоги про зобов’язання військової частини направити позивача на проходження військово-лікарської комісії з обов’язковим оглядом нарколога та психіатра відмовлено.

Суд зазначив, що відповідно до пункту 3.2 глави 3 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, під час дії правового режиму воєнного стану кожний військовозобов’язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, оториноларингологом, а за медичними показаннями — і лікарями інших спеціальностей.

Суд дійшов висновку, що у військово-лікарської комісії виник обов’язок залучити для проведення огляду та проходження позивача нарколога та психіатра. Проте відповідачем доказів залучення нарколога та психіатра до суду не надано.

Суд зазначив, що постанови військово-лікарських комісій можуть бути оскаржені в судовому порядку. З огляду на викладене суд вважає за необхідне визнати протиправною та скасувати довідку військово-лікарської комісії.

Щодо вимоги про направлення на повторне проходження військово-лікарської комісії суд зазначив, що позивач до командира військової частини з рапортом щодо проведення військово-лікарської комісії не звертався, рекомендації лікаря закладу охорони здоров’я не надавалися. Таким чином, у суду відсутні підстави зобов’язати військову частину направити позивача на проходження військово-лікарської комісії з обов’язковим оглядом нарколога та психіатра.

Стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань відповідача на користь позивача витрати зі сплати судового збору в розмірі 968 гривень 96 копійок.

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суд мобілізація ВЛК

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