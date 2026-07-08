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90 днів і не більше: що буде після завершення призупинення трудового договору

19:41, 8 липня 2026
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Після завершення 90-денного строку призупинення трудового договору необхідна згода обох сторін для його продовження.
90 днів і не більше: що буде після завершення призупинення трудового договору
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Під час воєнного стану призупинення дії трудового договору за ініціативою однієї зі сторін може тривати сукупно не більше 90 календарних днів. Повторне оформлення призупинення не означає початок нового 90-денного строку.

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Що відбувається після завершення 90 днів

Після закінчення встановленого законом строку можливі два варіанти розвитку подій.

Перший — сторони домовляються про продовження призупинення. У такому разі його можна продовжити більш ніж на 90 календарних днів, але не довше ніж до дня припинення або скасування воєнного стану.

Другий — якщо домовленості про продовження немає, дія трудового договору відновлюється у повному обсязі. Роботодавець зобов’язаний надати працівникові роботу, а працівник — приступити до виконання своїх трудових обов’язків.

Що буде з наказом, якщо в ньому зазначено більший строк

Якщо наказом було встановлено строк призупинення, який перевищує 90 календарних днів, такий наказ втрачає чинність наступного дня після завершення передбаченого законом строку, якщо сторони не погодили його продовження.

Чи припиняється трудовий договір автоматично

Якщо після відновлення дії трудового договору роботодавець і працівник все ще не можуть виконувати свої обов’язки, трудовий договір не припиняється автоматично. Його припинення можливе лише на підставах і в порядку, визначених законодавством.

Що важливо знати

Після закінчення 90 календарних днів роботодавець не має права одноосібно продовжувати призупинення трудового договору. Для цього обов’язково потрібна згода працівника.

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Україна трудові відносини

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