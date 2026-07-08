Торговые центры предлагают открывать час позже после ночных воздушных тревог

Из-за регулярных ночных воздушных тревог и обстрелов предлагают пересмотреть график работы торговых центров в Украине.

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Массированные ночные воздушные атаки и продолжительные воздушные тревоги стали привычной реальностью для многих регионов Украины. После бессонных ночей тысячи людей вынуждены утром выходить на работу, несмотря на физическое и психологическое истощение.

По мнению авторов одной из общественных инициатив, это может негативно влиять не только на самочувствие работников, но и на безопасность труда и качество обслуживания. В связи с этим в Кабинет Министров Украины подали электронную петицию с предложением пересмотреть график работы торговых центров после ночных воздушных атак.

Почему предлагают изменить график работы ТЦ

Автор инициативы просит правительство рассмотреть возможность введения рекомендации или нормативного механизма, который позволит торговым центрам открываться на один час позже после ночей, когда продолжались длительные воздушные тревоги и массированные обстрелы.

В обращении отмечается, что тысячи работников торговых центров после таких ночей вынуждены выходить на работу практически без сна. Многие проводят несколько часов в укрытиях, просыпаются из-за взрывов или не имеют возможности нормально отдохнуть до самого утра. В результате люди приходят на работу физически и психологически истощенными.

По мнению автора петиции №41/010289-26еп, недосыпание негативно влияет на концентрацию внимания, скорость реакции, память, эмоциональное состояние и работоспособность. Это, как отмечается в петиции, повышает риск производственных ошибок, несчастных случаев, конфликтных ситуаций с посетителями и ухудшает качество обслуживания.

Отдельно подчеркивается, что работники торговых центров ежедневно работают с большим количеством людей, кассовым оборудованием, техникой и товарами, а также несут ответственность за безопасное выполнение своих обязанностей. В состоянии сильного истощения даже обычная работа, по мнению автора, становится значительно сложнее.

Что предлагают изменить

В обращении утверждается, что открытие торговых центров всего на один час позже после ночей с массированными воздушными атаками не приведет к существенным экономическим потерям, однако даст работникам возможность хотя бы частично восстановить силы, безопаснее добраться до работы и эффективнее выполнять свои обязанности.

Ожидается, что такое решение стало бы проявлением уважения к работникам, которые, несмотря на постоянную опасность и психологическую нагрузку, ежедневно обеспечивают работу торговой сферы и обслуживают миллионы граждан.

В связи с этим правительство призывают поддержать инициативу о переносе времени открытия торговых центров на один час после ночных массированных воздушных атак как временную меру, направленную на сохранение здоровья работников, повышение безопасности труда и поддержку эффективной работы предприятий в условиях военного положения.

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