За скрытую фото- и видеосъемку хотят ужесточить ответственность: на смартфонах могут запретить выключать звук камеры

Предлагается запретить выключать звук затвора на смартфонах и усилить ответственность за скрытую фото- и видеосъемку без согласия человека.

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Проблема скрытого фотографирования без согласия человека всё чаще становится предметом общественных дискуссий. Речь идет не только о незаконной съемке в общественных местах, но и о дальнейшем распространении таких фотографий в интернете без разрешения человека.

Современные смартфоны позволяют полностью отключать звук затвора камеры, что, по мнению автора инициативы, облегчает скрытую фото- и видеосъемку. В ряде стран уже действуют технические и законодательные ограничения, которые не позволяют отключать звук затвора камеры. На этом фоне в Кабинет Министров Украины подали электронную петицию с предложением ввести аналогичные правила и для украинского рынка.

О защите от скрытого фотографирования

Автор предлагает ввести государственный стандарт, согласно которому смартфоны, официально ввозимые в Украину, не должны иметь возможности отключения звука затвора в приложении «Камера».

По его мнению, такое требование поможет противодействовать скрытому фотографированию людей без их согласия.

Как отмечает автор, еще в начале 2000-х годов в Японии и Республике Корея (Южной Корее) для внутреннего рынка начали выпускать смартфоны, в которых невозможно отключить звук затвора камеры. Более того, по его словам, даже использование наушников не позволяет сделать фотографию без звукового сигнала.

Он утверждает, что, помимо договоренностей между производителями, в этих странах существуют и законодательные требования, которые не позволяют выпускать смартфоны с возможностью отключения или регулировки громкости звука затвора.

По словам автора петиции №41/010292-26еп, такие ограничения были введены из-за распространенных случаев скрытого фотографирования женщин под юбками. Он отмечает, что подобные случаи, к сожалению, происходят и в Украине, а полученные фотографии могут продаваться на нелегальных площадках.

«В приоритете государства должно быть жесткое пресечение таких рынков, поскольку в нашей Конституции закреплено право на безопасность и жизнь, а синоним успешной страны — это безопасная страна, где человек, независимо от возраста и пола, чувствует себя комфортно», — говорится в инициативе.

Автор также объясняет, что одним из поводов для регистрации петиции стал конфликт в социальной сети Threads, когда, по его словам, мать десятимесячного ребенка без согласия человека сфотографировала его и распространила фотографию в интернете после спора из-за места на нижней полке в поезде.

По мнению автора, такая ситуация также подпадает под определение тайного фотографирования и противоречит статье 307 Гражданского кодекса Украины, которая предусматривает, что фотография физического лица может быть распространена только с его согласия.

Кроме того, он считает, что такие действия противоречат статье 3 Конституции Украины, согласно которой жизнь, здоровье, честь и достоинство человека являются наивысшей социальной ценностью.

В связи с этим автор просит Кабинет Министров отнестись к петиции «с максимальной серьезностью».

В частности, он предлагает Министерству цифровой трансформации Украины разработать норму, которая не позволяла бы ввозить для продажи в Украине устройства с фото- и видеокамерами, если их программное обеспечение позволяет каким-либо способом отключить или отрегулировать звук затвора.

Также автор обращается к Министерству внутренних дел с просьбой инициировать конкретные шаги по усилению ответственности за скрытую фото- и видеосъемку человека без его согласия и последующее распространение таких материалов.

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