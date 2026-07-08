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За приховану фото- і відеозйомку хочуть посилити відповідальність: на смартфонах можуть заборонити вимикати звук камери

18:44, 8 липня 2026
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Пропонується заборонити вимикати звук затвора камери на смартфонах та посилити відповідальність за приховану фото- і відеозйомку без згоди людини.
За приховану фото- і відеозйомку хочуть посилити відповідальність: на смартфонах можуть заборонити вимикати звук камери
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Проблема прихованого фотографування без згоди людини дедалі частіше стає предметом суспільних дискусій. Йдеться не лише про незаконну зйомку в громадських місцях, а й про подальше поширення таких фотографій в інтернеті без дозволу особи.

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Сучасні смартфони дозволяють повністю вимикати звук затвора камери, що, на їхню думку, полегшує приховану фото- та відеозйомку. У низці країн вже діють технічні та законодавчі обмеження, які не дозволяють відключати звук затвора камери. На цьому тлі до Кабінету Міністрів України подали електронну петицію із пропозицією запровадити аналогічні правила і для українського ринку.

Про захист від прихованого фотографування

Автор пропонує запровадити державний стандарт, відповідно до якого смартфони, що офіційно ввозяться в Україну, не повинні мати можливості вимкнення звуку затвора в додатку «Камера».

На його думку, така вимога допоможе протидіяти прихованому фотографуванню людей без їхньої згоди.

Як зазначає автор, ще на початку 2000-х років у Японії та Республіці Корея (Південній Кореї) для внутрішнього ринку почали випускати смартфони, у яких вимкнути звук затвора камери неможливо. Ба більше, за його словами, навіть використання навушників не дає змоги зробити фотографію без звукового сигналу.

Він стверджує, що, окрім домовленостей між виробниками, у цих країнах існують і законодавчі вимоги, які не дозволяють випускати смартфони з можливістю вимкнення або регулювання гучності звуку затвора.

За словами автора петиції №41/010292-26еп, такі обмеження були запроваджені через поширені випадки прихованого фотографування жінок під спідницями. Він зазначає, що подібні випадки, на жаль, трапляються і в Україні, а отримані фотографії можуть продаватися на нелегальних майданчиках.

«У пріоритеті держави має бути жорстке придушення таких ринків, оскільки в нашій Конституції закладене право на безпеку та життя, а синонім успішної країни — це безпечна країна, де людина, незалежно від віку та статі, почуває себе комфортно», — йдеться у ініціативі. 

Автор також пояснює, що одним із приводів для реєстрації петиції став конфлікт у соціальній мережі Threads, коли, за його словами, мати десятимісячної дитини без згоди людини сфотографувала її та поширила фотографію в інтернеті після суперечки через місце на нижній полиці у потязі.

На думку автора, така ситуація також підпадає під визначення таємного фотографування та суперечить статті 307 Цивільного кодексу України, яка передбачає, що фотографія фізичної особи може бути поширена лише за її згодою.

Крім того, він вважає, що такі дії суперечать статті 3 Конституції України, відповідно до якої життя, здоров'я, честь і гідність людини є найвищою соціальною цінністю.

У зв'язку з цим автор просить Кабінет Міністрів поставитися до петиції «з максимальною серйозністю».

Зокрема, він пропонує Міністерству цифрової трансформації України розробити норму, яка не дозволяла б ввозити для продажу в Україні пристрої з фото- та відеокамерами, якщо їхнє програмне забезпечення дає можливість будь-яким способом вимкнути або відрегулювати звук затвора.

Також автор звертається до Міністерства внутрішніх справ із проханням ініціювати конкретні кроки щодо посилення відповідальності за приховану фото- та відеозйомку людини без її згоди та подальше поширення таких матеріалів.

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