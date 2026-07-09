Військового визнали винним у власній необережності після отруєння: суд скасував висновки та зобов’язав провести нове розслідування

Суд визнав, що розслідування нещасного випадку провели з порушенням встановленої процедури та без повного з'ясування обставин.

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Івано-Франківський окружний адміністративний суд частково задовольнив адміністративний позов військовослужбовця, який оскаржив наказ військової частини про результати службового розслідування його травмування.

Обставини справи

Військовослужбовець звернувся до суду з адміністративним позовом до військової частини, в якому просив:

визнати протиправним та скасувати наказ «Про результати проведення службового розслідування по факту отримання травмування старшим солдатом» від 9 липня 2025 року;

зобов’язати військову частину призначити повторне службове розслідування.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що 24 червня 2025 року, перебуваючи в районі населеного пункту Рай-Олександрівка Донецької області та беручи безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, під час відпочинку в бліндажі отримав отруєння невідомою речовиною. За результатами службового розслідування, оформленого наказом командира військової частини від 9 липня 2025 року, встановлено, що позивач отримав небойову травму, пов’язану з виконанням обов’язків військової служби, але не пов’язану із захистом Батьківщини, а причиною травмування визначено його власну необережність та неуважність. На підставі зазначеного наказу видано довідку про обставини травми від 9 липня 2025 року.

Позивач звернувся до військової частини із заявою про проведення повторного службового розслідування та внесення змін до довідки про обставини травми, однак йому відмовлено листом від 10 вересня 2025 року з посиланням на те, що травмування не є наслідком збройної агресії Російської Федерації та підстав для повторного розслідування немає.

Судом встановлено, що позивач має право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни — учасників бойових дій. Згідно довідки військової частини позивач в період з 21 березня 2025 року по 25 червня 2025 року брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Згідно первинної медичної картки від 25 червня 2025 року діагноз — отруєння невідомою речовиною, ймовірно сурогатом алкоголю, стан після клінічної смерті. Госпітальною військово-лікарською комісією 14 жовтня 2025 року зроблено висновок про те, що травма пов’язана з виконанням обов’язків військової служби. За ступенем тяжкості травма відноситься до тяжких.

Що вирішив суд

Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу № 300/7285/25 та ухвалив рішення задовольнити адміністративний позов частково.

Суд визнав протиправним та скасував наказ командира військової частини від 9 липня 2025 року «Про результати проведення службового розслідування по факту отримання травмування старшим солдатом» та зобов’язав військову частину провести спеціальне розслідування групового нещасного випадку з військовослужбовцем, а саме за фактом отримання травмування позивача відповідно до вимог Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків з військовослужбовцями, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 27 жовтня 2021 року № 332, з урахуванням правової оцінки, наданої судом у рішенні.

В задоволенні решти вимог відмовлено.

Суд зазначив, що нещасний випадок, що мав місце 24 червня 2025 року в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, є груповим нещасним випадком та службове розслідування за фактом травмування повинне бути проведеним з урахуванням вимог розділу III Інструкції № 332.

Суд дійшов висновку, що службове розслідування проведено без урахування всіх обставин, поверхнево, з формуванням передчасних висновків, та всупереч встановленої Інструкцією № 332 процедури, оскільки груповий випадок мав розслідуватись відповідно до розділу III Інструкції № 332.

Суд зауважив, що висновок комісії про отримання травми внаслідок власної необережності позивача не підтверджений належними та допустимими доказами, оскільки матеріали розслідування не містять об’єктивних даних про порушення позивачем вимог безпеки чи вчинення ним конкретних дій, які перебували б у прямому причинному зв’язку з настанням нещасного випадку.

Суд зазначив, що в межах розгляду даної адміністративної справи суд не встановлює чи пов’язаний нещасний випадок із захистом Батьківщини, оскільки відповідно до норм Інструкції № 332 формування відповідних висновків покладено саме на військові частини, тобто такі є дискреційними повноваженнями.

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