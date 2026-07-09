Чи потрібно зберігати платіжки за комунальні послуги

На онлайн-сервісах можна подивитися суму оплати за комуналку і відмовитися від паперового рахунку

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Зберігати паперові рахунки за оплату комунальних послуг протягом кількох років не потрібно. У компанії Yasno повідомили, що необхідність зберігати такі платіжки є міфом.

Квитанції за оплату електроенергії доступні в електронному вигляді. За потреби користувачі можуть завантажити копії платіжок в особистому кабінеті Yasno.

У компанії також наголосили, що онлайн-квитанція має таку саму чинність, як і друкований рахунок. Крім того, використання електронних документів дозволяє відмовитися від паперових рахунків.

За допомогою онлайн-сервісів користувачі можуть переглядати суми оплат за комунальні послуги та керувати отриманням рахунків.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українцям поки не варто очікувати змін у вартості електроенергії. Побутові споживачі й надалі сплачуватимуть за електроенергію за чинною ставкою — 4,32 грн за кіловат-годину.

Уряд продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення. Відповідне рішення Кабінету Міністрів передбачає збереження нинішнього тарифу щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Окремі умови діятимуть для споживачів, які використовують електроопалення, а також для житлових будинків, не підключених до газових мереж. Для них у період опалювального сезону — з 1 жовтня до 30 квітня — застосовуватиметься знижена ціна електроенергії.

За споживання до 2 000 кВт·год на місяць тариф становитиме 2,64 грн за кВт·год, а за обсяги понад встановлений ліміт — 4,32 грн за кВт·год.

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