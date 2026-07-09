Нужно ли хранить платежки за коммунальные услуги

На онлайн-сервисах можно посмотреть сумму оплаты за коммуналку и отказаться от бумажного счета

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Хранить бумажные счета за оплату коммунальных услуг в течение нескольких лет не нужно. В компании Yasno сообщили, что необходимость сохранять такие платежки является мифом.

Квитанции об оплате электроэнергии доступны в электронном виде. При необходимости пользователи могут загрузить копии платежек в личном кабинете Yasno.

В компании также подчеркнули, что онлайн-квитанция имеет такую же юридическую силу, как и бумажный счет. Кроме того, использование электронных документов позволяет отказаться от бумажных платежек.

С помощью онлайн-сервисов пользователи могут просматривать суммы оплат за коммунальные услуги и управлять получением счетов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцам пока не стоит ожидать изменений в стоимости электроэнергии. Бытовые потребители и дальше будут платить за электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за киловатт-час.

Правительство продлило действие фиксированной цены на электроэнергию для населения. Соответствующее решение Кабинета министров предусматривает сохранение нынешнего тарифа как минимум до 31 октября 2026 года.

Отдельные условия будут действовать для потребителей, использующих электроотопление, а также для жилых домов, не подключенных к газовым сетям. Для них в период отопительного сезона — с 1 октября по 30 апреля — будет применяться сниженная цена на электроэнергию.

При потреблении до 2 000 кВт·ч в месяц тариф составит 2,64 грн за кВт·ч, а за объемы сверх установленного лимита — 4,32 грн за кВт·ч.