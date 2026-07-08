КСУ проверяет конституционность переходных норм о долевом участии застройщиков после отмены статьи 40

Второй сенат Конституционного Суда приступил к рассмотрению дела о конституционности норм об уплате долевого участия застройщиками после исключения статьи 40 Закона «О регулировании градостроительной деятельности».

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Конституционный Суд сообщает, что Второй сенат 8 июля на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Петренко Любови Борисовны.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Александр Водянников изложил содержание конституционной жалобы, обоснование заявительницы и основания для открытия конституционного производства по делу.

Судья отметил, что заявительница обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции отдельные положения Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине» от 20 сентября 2019 года № 132–IX (далее — Закон). По данному делу коллегия судей Суда открыла конституционное производство в части требований заявительницы. Таким образом, предметом конституционного контроля по этому делу являются абзац второй, подпункты 3, 4 пункта 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона.

Оспариваемыми положениями установлено, что в течение 2020 года заказчики строительства на земельном участке в населённом пункте перечисляют в соответствующий местный бюджет средства на создание и развитие инфраструктуры населённого пункта (далее — паевое участие) в определённом размере и порядке:

заказчик строительства обязан в течение 10 рабочих дней после начала строительства объекта обратиться в соответствующий орган местного самоуправления с заявлением об определении размера паевого участия в отношении объекта строительства, к которому прилагаются документы, подтверждающие стоимость строительства объекта. Орган местного самоуправления в течение 15 рабочих дней со дня получения указанных документов предоставляет заказчику строительства расчёт размера паевого участия в отношении объекта строительства;

паевое участие уплачивается исключительно денежными средствами до принятия соответствующего объекта строительства в эксплуатацию.

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов усматривается, что заявительница является собственницей земельного участка в городе Киеве, на котором она построила индивидуальный (усадебный) жилой дом.

С 1 января 2020 года вступил в силу подпункт 3 пункта 13 раздела I Закона, которым была исключена статья 40 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» от 17 февраля 2011 года, устанавливавшая паевое участие застройщиков в развитии инфраструктуры населённого пункта.

Уведомление о начале выполнения строительных работ заявительница подала 15 июня 2020 года, а декларацию о готовности дома к эксплуатации Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) зарегистрировал 13 июля 2020 года. На дату принятия дома в эксплуатацию заявительница не заключила договор о паевом участии в развитии инфраструктуры города Киева.

В 2023 году Департамент экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) (далее — Департамент экономики и инвестиций) обратился в суд с иском к Петренко Л. Б. о взыскании безосновательно сохранённых средств паевого участия в сумме 1 409 024,34 грн на создание и развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города Киева.

Деснянский районный суд города Киева иск удовлетворил частично и взыскал с заявительницы как безосновательно сохранённые денежные средства сумму 223 866,87 грн на бюджетный счёт бюджета развития специального фонда городского бюджета. Киевский апелляционный суд решение суда первой инстанции оставил без изменения.

В 2025 году Департамент экономики и инвестиций обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, в которой просил отменить указанные судебные решения и принять новое, которым удовлетворить иск в полном объёме. Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а судебные решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменения.

Заявительница утверждает, что оспариваемые положения Закона, которыми установлен «порядок и размеры уплаты паевого участия в 2020 году без заключения соответствующего договора с органом местного самоуправления», противоречат основополагающим принципам конституционного строя Украины, нарушают гарантированные Конституцией права лица, предусмотренные статьями 7, 8, 13, 19 и 58 Конституции Украины. По её мнению, «норма, которая де-факто обязывает лицо уплачивать денежные средства в условиях, которые были отменены законодательством, без наличия прямого и действующего правового основания, противоречит не только статьям 13, 42 и 57 Конституции Украины, но и общей философии взаимоотношений государства и бизнеса в условиях демократического правового государства».

Судья-докладчик также сообщил, что направил письма-запросы в органы государственной власти, научные учреждения и организации по вопросам, затронутым в конституционной жалобе.

Суд исследовал материалы дела и перешёл к закрытой части пленарного заседания.

В пленарном заседании приняли участие уполномоченное лицо, действующее от имени субъекта права на конституционную жалобу, адвокат Анна Никитина-Дудикова и постоянный представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Максим Дырдин.

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