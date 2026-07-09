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Как охладить квартиру без кондиционера — помогут обычные цветы

06:00, 9 июля 2026
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Если правильно ухаживать за ипомеей или тунбергией, уже через несколько недель они превратят балкон в настоящий зеленый оазис.
Как охладить квартиру без кондиционера — помогут обычные цветы
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Жаркая погода заставляет жителей искать способы сделать свои дома более комфортными. Если установить кондиционер нет возможности, снизить нагревание балкона могут помочь не только шторы или жалюзи, но и правильно подобранные растения. Вьющиеся цветы способны создать естественный зелёный экран, который будет защищать пространство от прямых солнечных лучей и поможет сделать балкон прохладнее.

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Специалисты по ботанике советуют обратить внимание на фиолетовую ипомею и тунбергию. Эти растения быстро растут, обильно цветут и хорошо подходят для озеленения балконов и лоджий.

Фиолетовая ипомея является одним из самых популярных вьющихся декоративных растений. Она быстро оплетает опоры и образует густую листву, которая создаёт естественную тень на балконе. Растение цветёт с июля по октябрь крупными цветами чашевидной формы, добавляя пространству яркости.

Для выращивания ипомеи необходимо:

  • выбрать солнечное место, защищённое от сильного ветра;
  • поддерживать почву умеренно влажной;
  • не допускать застоя воды;
  • установить опоры в виде шпалер, верёвок или декоративных решёток.
  • Благодаря быстрому росту ипомея за короткое время может превратить балкон в зелёную завесу.

Ещё одним вариантом для защиты от жары является тунбергия. Это быстрорастущее вьющееся растение, побеги которого могут достигать трёх метров в длину. Лучше всего тунбергия растёт в местах, защищённых от ветра, с плодородной и хорошо дренированной почвой. Для нормального развития ей также необходима прочная опора.

В жаркие летние дни растение нуждается в регулярном поливе. Почва должна оставаться слегка влажной, а во время сильной жары полив может понадобиться дважды в день — утром и вечером.

Вьющиеся растения выполняют не только декоративную функцию. Густая зелень частично задерживает солнечные лучи, создаёт затенение и помогает уменьшить нагревание балкона.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о том, сколько воды нужно пить в жару ежедневно и какие признаки указывают на обезвоживание.

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