Как охладить квартиру без кондиционера — помогут обычные цветы

Если правильно ухаживать за ипомеей или тунбергией, уже через несколько недель они превратят балкон в настоящий зеленый оазис.

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Жаркая погода заставляет жителей искать способы сделать свои дома более комфортными. Если установить кондиционер нет возможности, снизить нагревание балкона могут помочь не только шторы или жалюзи, но и правильно подобранные растения. Вьющиеся цветы способны создать естественный зелёный экран, который будет защищать пространство от прямых солнечных лучей и поможет сделать балкон прохладнее.

Специалисты по ботанике советуют обратить внимание на фиолетовую ипомею и тунбергию. Эти растения быстро растут, обильно цветут и хорошо подходят для озеленения балконов и лоджий.

Фиолетовая ипомея является одним из самых популярных вьющихся декоративных растений. Она быстро оплетает опоры и образует густую листву, которая создаёт естественную тень на балконе. Растение цветёт с июля по октябрь крупными цветами чашевидной формы, добавляя пространству яркости.

Для выращивания ипомеи необходимо:

выбрать солнечное место, защищённое от сильного ветра;

поддерживать почву умеренно влажной;

не допускать застоя воды;

установить опоры в виде шпалер, верёвок или декоративных решёток.

Благодаря быстрому росту ипомея за короткое время может превратить балкон в зелёную завесу.

Ещё одним вариантом для защиты от жары является тунбергия. Это быстрорастущее вьющееся растение, побеги которого могут достигать трёх метров в длину. Лучше всего тунбергия растёт в местах, защищённых от ветра, с плодородной и хорошо дренированной почвой. Для нормального развития ей также необходима прочная опора.

В жаркие летние дни растение нуждается в регулярном поливе. Почва должна оставаться слегка влажной, а во время сильной жары полив может понадобиться дважды в день — утром и вечером.

Вьющиеся растения выполняют не только декоративную функцию. Густая зелень частично задерживает солнечные лучи, создаёт затенение и помогает уменьшить нагревание балкона.

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