Як охолодити квартиру без кондиціонера — допоможуть звичайні квіти

Якщо правильно доглядати за іпомеєю або тунбергією, вже за кілька тижнів вони перетворять балкон на справжній зелений оазис.

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Спекотна погода змушує мешканців шукати способи зробити свої оселі комфортнішими. Якщо встановити кондиціонер немає можливості, знизити нагрівання балкона можуть допомогти не лише штори чи жалюзі, а й правильно підібрані рослини. Виткі квіти здатні створити природний зелений екран, який захищатиме простір від прямих сонячних променів та допоможе зробити балкон прохолоднішим.

Фахівці з ботаніки радять звернути увагу на фіолетову іпомею та тунбергію. Ці рослини швидко ростуть, рясно цвітуть і добре підходять для озеленення балконів та лоджій.

Фіолетова іпомея є однією з найпопулярніших витких декоративних рослин. Вона швидко обплітає опори та утворює густе листя, яке створює природну тінь на балконі. Рослина цвіте з липня до жовтня великими чашоподібними квітами, додаючи простору яскравості.

Для вирощування іпомеї потрібно:

обрати сонячне місце, захищене від сильного вітру;

підтримувати ґрунт помірно вологим;

не допускати застою води;

встановити опори у вигляді шпалер, мотузок або декоративних решіток.

Завдяки швидкому росту іпомея може за короткий час перетворити балкон на зелену завісу.

Ще одним варіантом для захисту від спеки є тунбергія. Це швидкоросла витка рослина, пагони якої можуть виростати до трьох метрів завдовжки. Найкраще тунбергія росте у місцях, захищених від вітру, з родючим та добре дренованим ґрунтом. Для нормального розвитку їй також потрібна міцна опора.

У спекотні літні дні рослина потребує регулярного поливу. Ґрунт має залишатися злегка вологим, а під час сильної спеки полив може знадобитися двічі на день — вранці та ввечері.

Виткі рослини виконують не лише декоративну функцію. Густа зелень частково затримує сонячні промені, створює затінення та допомагає зменшити нагрівання балкона.

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