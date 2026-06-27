У спеку організм швидко втрачає рідину, тому лікарі пояснили, скільки води потрібно пити щодня, які ознаки свідчать про зневоднення та чому не варто чекати появи спраги.

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У спекотну погоду організм втрачає більше рідини через потовиділення, що підвищує ризик зневоднення. Потреба у воді залежить від віку, маси тіла, фізичної активності та стану здоров'я, тому універсальної норми для всіх не існує.

Медики рекомендують пити воду регулярно протягом дня, не чекаючи появи сильної спраги, оскільки вона вже є одним із перших сигналів нестачі рідини в організмі. У середньому дорослій людині зазвичай потрібно близько 2–2,5 літра рідини на добу, однак у спеку, під час фізичних навантажень або тривалого перебування на сонці ця потреба може бути більшою.

Разом із тим лікарі застерігають від надмірного споживання води за короткий час. Надлишок рідини також може бути небезпечним, оскільки здатний порушити баланс електролітів в організмі. Найкраще пити невеликими порціями протягом дня.

Особливу увагу водному балансу слід приділяти людям похилого віку, дітям, вагітним жінкам, а також особам із хронічними захворюваннями серця, нирок чи ендокринної системи. У цих випадках необхідний обсяг рідини може відрізнятися, тому варто дотримуватися рекомендацій лікаря.

Як зрозуміти, що організму бракує води

Про зневоднення можуть свідчити:

сильна спрага;

сухість у роті;

темний колір сечі та рідкісне сечовипускання;

головний біль;

запаморочення;

слабкість і втома;

прискорене серцебиття.

Якщо з'являються сплутаність свідомості, непритомність або людина не може пити самостійно, необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.

Як зменшити ризик зневоднення

У спекотні дні радять:

пити воду регулярно невеликими порціями;

уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями, особливо з 11:00 до 16:00;

носити легкий світлий одяг і головний убір;

обмежити алкоголь, оскільки він сприяє втраті рідини;

під час інтенсивного потовиділення або тривалих фізичних навантажень за потреби використовувати напої для відновлення електролітів.

Медики наголошують, що найкращий спосіб запобігти зневодненню — підтримувати водний баланс протягом дня, а не намагатися компенсувати нестачу рідини за один раз. Це особливо важливо під час хвиль спеки, коли ризик теплового виснаження та теплового удару значно зростає.

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