Після ДТП доведеться платити не лише штраф: суд стягнув понад 32 тисячі гривень за лікування потерпілого

Карлівський районний суд Полтавської області задовольнив позов прокуратури та зобов'язав винуватця ДТП відшкодувати державному і місцевому бюджетам понад 32 тис. грн, витрачених на стаціонарне лікування потерпілого.

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Не лише кримінальне покарання, а й обов'язок компенсувати державі витрати на лікування потерпілого можуть стати наслідком вчинення злочину. Саме питання відшкодування коштів, витрачених на стаціонарну медичну допомогу особі, яка постраждала внаслідок кримінального правопорушення, розглянув Карлівський районний суд Полтавської області.

23 червня суд розглянув цивільну справу за позовом керівника Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області до 50-річного мешканця Горішньоплавнівської громади про відшкодування витрат на стаціонарне лікування потерпілого від кримінального правопорушення.

До суду прокурор звернувся в інтересах держави в особі Національної служби здоров'я України та органу місцевого самоврядування. Позов стосувався стягнення з особи, засудженої за порушення правил безпеки дорожнього руху та залишення потерпілого в небезпеці, коштів, витрачених на стаціонарне лікування потерпілого.

Як встановив суд, обвинувальний вирок у кримінальному провадженні вже набрав законної сили. Після дорожньо-транспортної пригоди потерпілий понад три тижні перебував на стаціонарному лікуванні. Медична допомога фінансувалася як за рахунок коштів державного бюджету в межах програми медичних гарантій, так і за рахунок місцевого бюджету.

Під час розгляду цивільної справи суд дійшов висновку, що понесені витрати на лікування перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку з кримінальним правопорушенням, а відповідач не надав доказів їх добровільного відшкодування.

Посилаючись на положення Цивільного кодексу України, суд зазначив, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, зобов'язана компенсувати витрати закладу охорони здоров'я на лікування потерпілого. Якщо ж лікування фінансувалося за рахунок державного або місцевого бюджету, відповідні кошти підлягають стягненню на користь цих бюджетів.

За результатами розгляду справи суд повністю задовольнив позов та постановив стягнути з відповідача понад 32 тис. грн витрат на лікування потерпілого. Із цієї суми майже 16,8 тис. грн підлягають зарахуванню до Державного бюджету України, понад 15,2 тис. грн — до відповідного місцевого бюджету. Крім того, з відповідача стягнуто судовий збір, повідомили у Карлівському райсуді.

Суд звернув увагу, що притягнення особи до кримінальної відповідальності не звільняє її від майнових наслідків вчиненого правопорушення. Якщо внаслідок злочину держава або територіальна громада понесли витрати на лікування потерпілого, вони мають право вимагати їх відшкодування в порядку цивільного судочинства.

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