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После ДТП придется платить не только штраф: суд взыскал более 32 тысяч гривен за лечение потерпевшего

17:13, 27 июня 2026
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Карловский районный суд Полтавской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал виновника ДТП возместить государственному и местному бюджетам более 32 тысячи грн, израсходованных на стационарное лечение потерпевшего.
После ДТП придется платить не только штраф: суд взыскал более 32 тысяч гривен за лечение потерпевшего
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Не только уголовное наказание, но и обязанность компенсировать государству расходы на лечение потерпевшего могут стать последствиями совершения преступления. Именно вопрос возмещения средств, потраченных на стационарную медицинскую помощь лицу, пострадавшему в результате уголовного правонарушения, рассмотрел Карловский районный суд Полтавской области.

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23 июня суд рассмотрел гражданское дело по иску руководителя Кременчугской окружной прокуратуры Полтавской области к 50-летнему жителю Горишнеплавневской общины о возмещении расходов на стационарное лечение потерпевшего от уголовного правонарушения.

В суд прокурор обратился в интересах государства в лице Национальной службы здоровья Украины и органа местного самоуправления. Иск касался взыскания с лица, осужденного за нарушение правил безопасности дорожного движения и оставление потерпевшего в опасности, денежных средств, потраченных на стационарное лечение потерпевшего.

Как установил суд, обвинительный приговор по уголовному производству уже вступил в законную силу. После дорожно-транспортного происшествия потерпевший более трех недель находился на стационарном лечении. Медицинская помощь финансировалась как за счет средств государственного бюджета в рамках программы медицинских гарантий, так и за счет местного бюджета.

При рассмотрении гражданского дела суд пришел к выводу, что понесенные расходы на лечение находятся в прямой причинно-следственной связи с уголовным правонарушением, а ответчик не представил доказательств их добровольного возмещения.

Ссылаясь на положения Гражданского кодекса Украины, суд отметил, что лицо, совершившее уголовное правонарушение, обязано компенсировать учреждению здравоохранения расходы на лечение потерпевшего. Если же лечение финансировалось за счет государственного или местного бюджета, соответствующие средства подлежат взысканию в пользу этих бюджетов.

По результатам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчика более 32 тыс. грн расходов на лечение потерпевшего. Из этой суммы почти 16,8 тыс. грн подлежат зачислению в Государственный бюджет Украины, более 15,2 тыс. грн — в соответствующий местный бюджет. Кроме того, с ответчика взыскан судебный сбор, сообщили в Карловском районном суде.

Суд обратил внимание, что привлечение лица к уголовной ответственности не освобождает его от имущественных последствий совершенного правонарушения. Если вследствие преступления государство или территориальная община понесли расходы на лечение потерпевшего, они имеют право требовать их возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

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