Женщина через суд хотела избавиться от долга за газ в 10 092 грн: суд указал, что показатели счетчика не передали вовремя

Истице не удалось через суд отменить долг за газ — суд установил, что показания счетчика не были переданы оператору газораспределительной системы в установленный срок, а доказательств незаконности начислений истица не предоставила.

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Киевский районный суд г. Полтавы рассмотрел гражданское дело по иску потребителя к АО «Оператор газораспределительной системы «Полтавагаз» и ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» о защите прав потребителя. Истица просила признать незаконными действия по выставлению счетов за природный газ с применением объемов, приведенных к стандартным условиям, а также обязать ответчиков скорректировать объемы потребления и отменить начисленную задолженность.

Суть дела

Истица указала, что является собственницей жилого дома и пользуется услугами по поставке природного газа. После заключения заявления-присоединения к договору поставки природного газа с ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» она начала получать счета, которые, помимо стоимости фактически потребленного газа, содержали требование об уплате задолженности.

По мнению истицы, при определении объема потребленного природного газа оператором газораспределительной системы неправомерно были использованы объемы газа, приведенные к стандартным условиям, что привело к увеличению количества газа, за которое было произведено начисление. Она указывала, что по фактическим показаниям потребила 1166 кубометров природного газа, тогда как после приведения к стандартным условиям этот объем был определен в 1887,8 кубометра. Именно разница между этими показателями, по ее мнению, стала основанием для необоснованного доначисления стоимости природного газа.

Истица ссылалась на то, что в соответствии с договором распределения природного газа и Кодексом газораспределительных систем именно оператор газораспределительной системы отвечает за передачу поставщику информации об объемах потребленного природного газа. Она просила суд обязать ответчиков внести корректировки в объемы потребленного газа согласно акту сверки, а также отменить задолженность, которая, по ее утверждению, возникла вследствие неправильного определения объемов потребления.

АО «Оператор газораспределительной системы «Полтавагаз» возразило против иска, указав, что истица не доказала нарушения ее прав и не предоставила надлежащих доказательств неправомерности действий оператора. Ответчик подчеркнул, что передача информации о фактических объемах распределенного природного газа осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства и Кодекса газораспределительных систем.

ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» также просило отказать в удовлетворении иска. Общество обратило внимание, что в период, который оспаривает истица, поставку природного газа частично осуществлял другой поставщик, а сам поставщик формирует начисления исключительно на основании информации об объемах потребления, полученной от оператора газораспределительной системы через информационную платформу оператора газотранспортной системы. Кроме того, ответчик указал, что по лицевому счету истицы числится непогашенная задолженность в размере 10 092,41 грн, а доказательства ее отсутствия истицей представлены не были.

Позиция суда

Суд исходил из того, что законодательство о рынке природного газа четко разграничивает полномочия оператора газораспределительной системы и поставщика природного газа.

Суд установил, что определение фактических объемов потребления природного газа осуществляется именно оператором газораспределительной системы в соответствии с Кодексом газораспределительных систем. Для этого используются показания узла учета природного газа, а полученные оператором данные передаются через информационную платформу оператора газотранспортной системы поставщику природного газа.

Поставщик природного газа не определяет самостоятельно объем потребления, а лишь производит расчет стоимости природного газа на основании информации, полученной от оператора газораспределительной системы. Таким образом, стоимость природного газа формируется путем умножения определенного оператором объема потребления на установленную цену природного газа.

Суд также обратил внимание, что Кодекс газораспределительных систем возлагает на бытового потребителя обязанность ежемесячно передавать оператору газораспределительной системы фактические показания счетчика. Если такие показания своевременно не предоставлены, оператор определяет объем потребления на уровне планового месячного объема в соответствии с правилами Кодекса газораспределительных систем. Именно такой порядок применяется до момента получения фактических показаний счетчика.

Выводы суда

Исследовав материалы дела № 552/2016/26, суд установил, что ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» осуществляет поставку природного газа на основании соответствующей лицензии, а взаимоотношения между поставщиком, оператором газораспределительной системы и потребителями регулируются Законом «О рынке природного газа», Законом «О жилищно-коммунальных услугах», Кодексом газораспределительных систем, Кодексом газотранспортной системы, Правилами поставки природного газа и типовыми договорами.

Суд отметил, что после включения потребителя в Реестр потребителей поставщика последний приобретает статус действующего поставщика, однако это не означает, что именно поставщик определяет объемы потребления природного газа. Определение фактических объемов потребления осуществляется исключительно оператором газораспределительной системы в соответствии с требованиями Кодекса газораспределительных систем.

Для определения фактического объема потребления используются данные узла учета природного газа. Именно оператор газораспределительной системы формирует информацию об объемах потребленного природного газа и передает ее через информационную платформу оператора газотранспортной системы. В дальнейшем эти данные импортируются поставщиком в биллинговую систему и используются исключительно для расчета стоимости потребленного природного газа.

Таким образом, поставщик не имеет полномочий самостоятельно определять или изменять объемы потребления природного газа. Он осуществляет начисления исключительно на основании информации, полученной от оператора газораспределительной системы. Стоимость природного газа определяется путем умножения объемов природного газа, определенных оператором ГРС, на цену природного газа, установленную в соответствии с действующими тарифами.

Оценивая доводы истицы, суд обратил внимание на положения пункта 4 главы 4 раздела IX Кодекса газораспределительных систем, согласно которым бытовой потребитель, рассчитывающийся по показаниям счетчика, обязан ежемесячно по состоянию на первое число месяца снимать фактические показания счетчика и до пятого числа включительно передавать их оператору газораспределительной системы.

Если оператор газораспределительной системы не получает показания в установленный срок и счетчик не оборудован средствами дистанционной передачи данных, фактический объем распределения и потребления природного газа определяется на уровне планового месячного объема потребления в соответствии с требованиями Кодекса газораспределительных систем.

Суд установил, что по состоянию на 1 апреля 2021 года истица не передала оператору газораспределительной системы показания счетчика в сроки, определенные Кодексом газораспределительных систем. В связи с этим оператор ГРС правомерно определил объем распределения и потребления природного газа на уровне планового месячного объема потребления.

Кроме того, суд учел, что оператор газораспределительной системы в дальнейшем проводил контрольное снятие показаний счетчика, осуществлял сверки расчетов и передавал соответствующие данные оператору газотранспортной системы в установленном порядке. При этом корректировка объемов потребления, произведенная оператором ГРС в мае 2021 года, произошла в период, когда поставку природного газа на объект истицы уже осуществлял другой поставщик, а не ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины».

Суд также отметил, что материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств того, что ответчики нарушили права истицы. Истица не доказала неправомерность действий оператора газораспределительной системы при определении объемов потребления природного газа и не подтвердила, что поставщик осуществлял начисления вопреки информации, полученной от оператора ГРС.

Кроме того, суд напомнил о принципе диспозитивности гражданского процесса и положениях статей 12 и 81 ГПК Украины, согласно которым именно сторона, обращающаяся в суд, должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований. По мнению суда, истица не предоставила надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих нарушение ее прав ответчиками.

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу, что правовые основания для удовлетворения иска отсутствуют. В удовлетворении исковых требований о признании незаконными действий по выставлению счетов за природный газ, об обязании скорректировать объемы потребления и отменить начисленную задолженность было отказано.

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