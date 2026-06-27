В жару организм быстро теряет жидкость, поэтому врачи объяснили, сколько воды нужно пить ежедневно, какие признаки свидетельствуют об обезвоживании и почему не следует ждать появления жажды.

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В жаркую погоду организм теряет больше жидкости из-за потоотделения, что повышает риск обезвоживания. Потребность в воде зависит от возраста, массы тела, физической активности и состояния здоровья, поэтому универсальной нормы для всех не существует.

Медики рекомендуют пить воду регулярно в течение дня, не дожидаясь появления сильной жажды, поскольку она уже является одним из первых сигналов нехватки жидкости в организме. В среднем взрослому человеку обычно требуется около 2–2,5 литра жидкости в сутки, однако в жару, во время физических нагрузок или длительного пребывания на солнце эта потребность может быть выше.

Вместе с тем врачи предостерегают от чрезмерного употребления воды за короткий промежуток времени. Избыток жидкости также может быть опасен, поскольку способен нарушить баланс электролитов в организме. Лучше всего пить небольшими порциями в течение дня.

Особое внимание водному балансу следует уделять пожилым людям, детям, беременным женщинам, а также лицам с хроническими заболеваниями сердца, почек или эндокринной системы. В этих случаях необходимый объем жидкости может отличаться, поэтому стоит придерживаться рекомендаций врача.

Как понять, что организму не хватает воды

Об обезвоживании могут свидетельствовать:

сильная жажда;

сухость во рту;

темный цвет мочи и редкое мочеиспускание;

головная боль;

головокружение;

слабость и усталость;

учащенное сердцебиение.

Если появляются спутанность сознания, обморок или человек не может пить самостоятельно, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как снизить риск обезвоживания

В жаркие дни рекомендуют:

пить воду регулярно небольшими порциями;

избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно с 11:00 до 16:00;

носить легкую светлую одежду и головной убор;

ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует потере жидкости;

при интенсивном потоотделении или длительных физических нагрузках при необходимости использовать напитки для восстановления электролитов.

Медики подчеркивают, что лучший способ предотвратить обезвоживание — поддерживать водный баланс в течение дня, а не пытаться восполнить недостаток жидкости за один раз. Это особенно важно во время волн жары, когда риск теплового истощения и теплового удара значительно возрастает.

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