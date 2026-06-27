  1. Общество
  2. / В Украине

Обезвоживание в жару: врачи назвали первые симптомы и норму воды в день

23:59, 27 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В жару организм быстро теряет жидкость, поэтому врачи объяснили, сколько воды нужно пить ежедневно, какие признаки свидетельствуют об обезвоживании и почему не следует ждать появления жажды.
Обезвоживание в жару: врачи назвали первые симптомы и норму воды в день
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В жаркую погоду организм теряет больше жидкости из-за потоотделения, что повышает риск обезвоживания. Потребность в воде зависит от возраста, массы тела, физической активности и состояния здоровья, поэтому универсальной нормы для всех не существует.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Медики рекомендуют пить воду регулярно в течение дня, не дожидаясь появления сильной жажды, поскольку она уже является одним из первых сигналов нехватки жидкости в организме. В среднем взрослому человеку обычно требуется около 2–2,5 литра жидкости в сутки, однако в жару, во время физических нагрузок или длительного пребывания на солнце эта потребность может быть выше.

Вместе с тем врачи предостерегают от чрезмерного употребления воды за короткий промежуток времени. Избыток жидкости также может быть опасен, поскольку способен нарушить баланс электролитов в организме. Лучше всего пить небольшими порциями в течение дня.

Особое внимание водному балансу следует уделять пожилым людям, детям, беременным женщинам, а также лицам с хроническими заболеваниями сердца, почек или эндокринной системы. В этих случаях необходимый объем жидкости может отличаться, поэтому стоит придерживаться рекомендаций врача.

Как понять, что организму не хватает воды

Об обезвоживании могут свидетельствовать:

  • сильная жажда;
  • сухость во рту;
  • темный цвет мочи и редкое мочеиспускание;
  • головная боль;
  • головокружение;
  • слабость и усталость;
  • учащенное сердцебиение.

Если появляются спутанность сознания, обморок или человек не может пить самостоятельно, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как снизить риск обезвоживания

В жаркие дни рекомендуют:

  • пить воду регулярно небольшими порциями;
  • избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно с 11:00 до 16:00;
  • носить легкую светлую одежду и головной убор;
  • ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует потере жидкости;
  • при интенсивном потоотделении или длительных физических нагрузках при необходимости использовать напитки для восстановления электролитов.

Медики подчеркивают, что лучший способ предотвратить обезвоживание — поддерживать водный баланс в течение дня, а не пытаться восполнить недостаток жидкости за один раз. Это особенно важно во время волн жары, когда риск теплового истощения и теплового удара значительно возрастает.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина советы для здоровья вода

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Может ли собственник квартиры не вернуть залог арендатору из-за царапины на мебели: что говорит суд

Аренда жилья нередко завершается конфликтами по поводу залога, который собственники не всегда соглашаются возвращать.

После выезда из временно окупированных территорий можна потерять пенсию — без обязательной идентификации выплат не будет

В 2026 году Пенсионный фонд Украины продолжает действие механизма обязательной физической идентификации для отдельных категорий получателей пенсий и страховых выплат.

Незаконная мобилизация — не приговор: разбор успешного кейса, где суд обязал исключить военного из списков

Эффективный способ защиты: отмена индивидуального акта как путь к признанию незаконной мобилизации отмененной.

Нескольких часов на подготовку к рассмотрению недостаточно для справедливого суда: как дело о мелком хулиганстве оказалось в ЕСПЧ

ЕСПЧ в деле против Украины констатировал нарушение права на справедливый суд из-за ускоренного рассмотрения дела о мелком хулиганстве.

НБУ отменяет анонимные пополнения через терминалы: подтвердить операции можно будет только через мобильный телефон

Банк финансовой инклюзии и новые правила для терминалов: гид для пользователей.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]