Обезвоживание в жару: врачи назвали первые симптомы и норму воды в день
В жаркую погоду организм теряет больше жидкости из-за потоотделения, что повышает риск обезвоживания. Потребность в воде зависит от возраста, массы тела, физической активности и состояния здоровья, поэтому универсальной нормы для всех не существует.
Медики рекомендуют пить воду регулярно в течение дня, не дожидаясь появления сильной жажды, поскольку она уже является одним из первых сигналов нехватки жидкости в организме. В среднем взрослому человеку обычно требуется около 2–2,5 литра жидкости в сутки, однако в жару, во время физических нагрузок или длительного пребывания на солнце эта потребность может быть выше.
Вместе с тем врачи предостерегают от чрезмерного употребления воды за короткий промежуток времени. Избыток жидкости также может быть опасен, поскольку способен нарушить баланс электролитов в организме. Лучше всего пить небольшими порциями в течение дня.
Особое внимание водному балансу следует уделять пожилым людям, детям, беременным женщинам, а также лицам с хроническими заболеваниями сердца, почек или эндокринной системы. В этих случаях необходимый объем жидкости может отличаться, поэтому стоит придерживаться рекомендаций врача.
Как понять, что организму не хватает воды
Об обезвоживании могут свидетельствовать:
- сильная жажда;
- сухость во рту;
- темный цвет мочи и редкое мочеиспускание;
- головная боль;
- головокружение;
- слабость и усталость;
- учащенное сердцебиение.
Если появляются спутанность сознания, обморок или человек не может пить самостоятельно, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Как снизить риск обезвоживания
В жаркие дни рекомендуют:
- пить воду регулярно небольшими порциями;
- избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно с 11:00 до 16:00;
- носить легкую светлую одежду и головной убор;
- ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует потере жидкости;
- при интенсивном потоотделении или длительных физических нагрузках при необходимости использовать напитки для восстановления электролитов.
Медики подчеркивают, что лучший способ предотвратить обезвоживание — поддерживать водный баланс в течение дня, а не пытаться восполнить недостаток жидкости за один раз. Это особенно важно во время волн жары, когда риск теплового истощения и теплового удара значительно возрастает.
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