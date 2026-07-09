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«Де закінчується мобілізація і починається беззаконня» – Лубінець вимагає перевірки після відео мобілізації чоловіків з ознаками хвороб

07:54, 9 липня 2026
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Омбудсмен звернувся до Чернівецького обласного ТЦК та СП через відео, на якому зафіксовані чоловіки з видимими проблемами зі здоров’ям.
«Де закінчується мобілізація і починається беззаконня» – Лубінець вимагає перевірки після відео мобілізації чоловіків з ознаками хвороб
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність перевірки можливих порушень прав людини під час мобілізаційних заходів у Чернівцях після появи в соціальних мережах відео, на якому, за його словами, видно чоловіків із видимими ознаками проблем зі здоров’ям.

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Під час моніторингу соціальних мереж представниця Уповноваженого у Чернівецькій області Ірина Ісопенко виявила відео, на якому чоловіків виводять зі збірного пункту для подальшого доставлення, ймовірно, до військових частин. За словами Лубінця, серед них є люди з видимими ознаками проблем зі здоров’ям.

У зв’язку з цим представниця омбудсмена направила офіційний запит до Чернівецького обласного ТЦК та СП. У документі вимагається встановити осіб, зображених на відео, надати інформацію про час їх доставлення та вибуття зі збірного пункту, результати проходження військово-лікарської комісії, документи щодо придатності до військової служби, а також повідомити, куди саме їх направили.

Дмитро Лубінець заявив, що вимагає встановити всі обставини події та надати чіткі відповіді.

«Неозброєним оком видно, що кільком людям, які на відео, потрібна допомога, а не мобілізація. Здоровий глузд не може програвати сліпому виконанню плану. Де закінчується мобілізація і починається беззаконня? Людина ледве йде, але її не відпускають додому. Хто взяв на себе відповідальність за це рішення? У гонитві за кількістю мобілізованих держава не має права закривати очі на стан здоров’я людей, законність рішень ВЛК та дотримання прав тих, кого відправляють до навчальних центрів», – зазначив Лубінець.

Крім того, Лубінець заявив про необхідність системної реформи мобілізаційних процедур. На його думку, люди не повинні доводити свої права вже після затримання, а територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають працювати як сервісні установи, а не місця несвободи.

Водночас омбудсмен підкреслив, що мобілізація є необхідною для країни, яка перебуває у стані війни, однак підходи до її проведення, за його словами, потребують системних змін із дотриманням прав і гідності людини.

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ТЦК мобілізація Дмитро Лубінець

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