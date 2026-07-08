  1. Судова практика

Підробляв документи для виїзду тварин без вакцинації — у Дніпрі суд виніс вирок підприємцю

23:45, 8 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Підприємець запевняв, що всі документи можна отримати без вакцинації, чіпування та без огляду тварини.
Підробляв документи для виїзду тварин без вакцинації — у Дніпрі суд виніс вирок підприємцю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Самарський районний суд Дніпра оштрафував підприємця на 34 тисячі гривень за оформлення фальшивих ветеринарних документів для виїзду тварин за кордон без щеплень та чіпування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

Як зазначається у матеріалах справи № 206/1630/26, у травні 2025 року чоловік запропонував оформити пакет документів для вивезення тварини за межі України. Йшлося про ветеринарний паспорт, ветеринарно-санітарний паспорт та сертифікат здоров’я.

Підприємець запевняв, що документи можна отримати без вакцинації, встановлення чіпа та огляду тварини. За свої послуги він просив 300 доларів.

Чоловік повідомляв, що питання нібито мали вирішити через ветеринара міської лікарні та спеціаліста, який перевіряє документи під час вивезення тварин за кордон.

Гроші він отримував у два етапи. Спочатку на банківський рахунок підприємця перерахували 6 тисяч 200 гривень. Після цього він надіслав поштою пакет документів та шприц із чіпом для тварини. Після отримання посилки йому переказали ще 6 тисяч 400 гривень.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину та розкаявся. Суд також врахував, що раніше він не мав проблем із законом, працював та не перебував на обліку у нарколога чи психіатра.

Що вирішив суд

У результаті суддя призначила підприємцю штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Європейському Союзі з 22 квітня набули чинності оновлені правила некомерційного перевезення домашніх тварин із третіх країн, зокрема і з України. Нове законодавство враховує практичний досвід застосування попередніх норм та уточнює окремі процедури.

Водночас головне, що варто знати власникам тварин: суттєві вимоги до перевезення залишаються незмінними, зазначили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду документи судова практика тварини

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд назвав критерії, які підтверджують антиконкурентну змову учасників тендера

Для кваліфікації антиконкурентних узгоджених дій не потрібно доводити фактичне заподіяння шкоди чи настання негативних наслідків — достатньо встановити погодження поведінки учасників торгів.

Верховна Рада готує новий механізм захисту самотніх пенсіонерів і військових від втрати єдиного житла через борги та шахрайство

Історії самотнього пенсіонера та військового, які підштовхнули Верховну Раду до нових правил захисту від втрати єдиного житла через борги та шахрайство.

ВРП не знайшла підстав для покарання судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової

Друга дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні до відповідальності судді Печерського районного суду Крістіни Константінової.

ВРП оголосила попередження судді з Львівщини, який визнав право власності на квартиру без участі її власниці

Друга Дисциплінарна палата ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Золочівського районного суду Володимира Сивака

Суддя Сергій Бойко з Полтави отримав догану за використання судового рішення для виїзду за кордон

ВРП застосувала дисциплінарне стягнення до судді Полтавського окружного адміністративного суду Сергія Бойка.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]