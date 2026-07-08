Підробляв документи для виїзду тварин без вакцинації — у Дніпрі суд виніс вирок підприємцю

Підприємець запевняв, що всі документи можна отримати без вакцинації, чіпування та без огляду тварини.

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Самарський районний суд Дніпра оштрафував підприємця на 34 тисячі гривень за оформлення фальшивих ветеринарних документів для виїзду тварин за кордон без щеплень та чіпування.

Обставини справи

Як зазначається у матеріалах справи № 206/1630/26, у травні 2025 року чоловік запропонував оформити пакет документів для вивезення тварини за межі України. Йшлося про ветеринарний паспорт, ветеринарно-санітарний паспорт та сертифікат здоров’я.

Підприємець запевняв, що документи можна отримати без вакцинації, встановлення чіпа та огляду тварини. За свої послуги він просив 300 доларів.

Чоловік повідомляв, що питання нібито мали вирішити через ветеринара міської лікарні та спеціаліста, який перевіряє документи під час вивезення тварин за кордон.

Гроші він отримував у два етапи. Спочатку на банківський рахунок підприємця перерахували 6 тисяч 200 гривень. Після цього він надіслав поштою пакет документів та шприц із чіпом для тварини. Після отримання посилки йому переказали ще 6 тисяч 400 гривень.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину та розкаявся. Суд також врахував, що раніше він не мав проблем із законом, працював та не перебував на обліку у нарколога чи психіатра.

Що вирішив суд

У результаті суддя призначила підприємцю штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Європейському Союзі з 22 квітня набули чинності оновлені правила некомерційного перевезення домашніх тварин із третіх країн, зокрема і з України. Нове законодавство враховує практичний досвід застосування попередніх норм та уточнює окремі процедури.

Водночас головне, що варто знати власникам тварин: суттєві вимоги до перевезення залишаються незмінними, зазначили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.