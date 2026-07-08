  1. Судебная практика

Подделывал документы для выезда животных без вакцинации — в Днепре суд вынес приговор предпринимателю

23:45, 8 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Предприниматель уверял, что все документы можно получить без вакцинации, цепки и без осмотра животного.
Подделывал документы для выезда животных без вакцинации — в Днепре суд вынес приговор предпринимателю
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Самарский районный суд Днепра оштрафовал предпринимателя на 34 тысячи гривен за оформление поддельных ветеринарных документов для вывоза животных за границу без прививок и чипирования.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Как отмечается в материалах дела № 206/1630/26, в мае 2025 года мужчина предложил оформить пакет документов для вывоза животного за пределы Украины. Речь шла о ветеринарном паспорте, ветеринарно-санитарном паспорте и сертификате здоровья.

Предприниматель уверял, что документы можно получить без вакцинации, установки чипа и осмотра животного. За свои услуги он просил 300 долларов.

Мужчина сообщал, что вопрос якобы должны были решить через ветеринара городской больницы и специалиста, который проверяет документы при вывозе животных за границу.

Деньги он получал в два этапа. Сначала на банковский счет предпринимателя перечислили 6 тысяч 200 гривен. После этого он отправил по почте пакет документов и шприц с чипом для животного. После получения посылки ему перевели еще 6 тысяч 400 гривен.

Во время судебного рассмотрения мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд также учел, что ранее он не имел проблем с законом, работал и не состоял на учете у нарколога или психиатра.

Что решил суд

В результате судья назначила предпринимателю штраф в размере 34 тысяч гривен.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Европейском Союзе с 22 апреля вступили в силу обновленные правила некоммерческой перевозки домашних животных из третьих стран, в том числе из Украины. Новое законодательство учитывает практический опыт применения предыдущих норм и уточняет отдельные процедуры.

При этом главное, что следует знать владельцам животных: существенные требования к перевозке остаются неизменными, отметили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда документы судебная практика животные

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд назвал критерии, подтверждающие антиконкурентный сговор участников тендера

Для квалификации антиконкурентных согласованных действий не требуется доказывать фактическое причинение вреда или наступление негативных последствий — достаточно установить согласованность поведения участников торгов.

Верховная Рада готовит новый механизм защиты одиноких пенсионеров и военных от потери единственного жилья из-за долгов и мошенничества

Истории одинокого пенсионера и военного, которые подтолкнули Верховную Раду к новым правилам защиты от потери единственного жилья из-за долгов и мошенничества.

ВСП не нашел оснований для наказания судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой

Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к ответственности судьи Печерского районного суда Кристины Константиновой.

ВСП объявил предупреждение судье из Львовской области, который признал право собственности на квартиру без участия ее владелицы

Вторая Дисциплинарная палата ВСП привлекла к дисциплинарной ответственности судью Золочевского районного суда Владимира Сивака.

Судья Сергей Бойко с Полтавы получил выговор за использование судебного решения для выезда за границу

ВСП применила дисциплинарное взыскание к судье Полтавского окружного административного суда Сергею Бойко.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]