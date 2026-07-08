Подделывал документы для выезда животных без вакцинации — в Днепре суд вынес приговор предпринимателю
Самарский районный суд Днепра оштрафовал предпринимателя на 34 тысячи гривен за оформление поддельных ветеринарных документов для вывоза животных за границу без прививок и чипирования.
Обстоятельства дела
Как отмечается в материалах дела № 206/1630/26, в мае 2025 года мужчина предложил оформить пакет документов для вывоза животного за пределы Украины. Речь шла о ветеринарном паспорте, ветеринарно-санитарном паспорте и сертификате здоровья.
Предприниматель уверял, что документы можно получить без вакцинации, установки чипа и осмотра животного. За свои услуги он просил 300 долларов.
Мужчина сообщал, что вопрос якобы должны были решить через ветеринара городской больницы и специалиста, который проверяет документы при вывозе животных за границу.
Деньги он получал в два этапа. Сначала на банковский счет предпринимателя перечислили 6 тысяч 200 гривен. После этого он отправил по почте пакет документов и шприц с чипом для животного. После получения посылки ему перевели еще 6 тысяч 400 гривен.
Во время судебного рассмотрения мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд также учел, что ранее он не имел проблем с законом, работал и не состоял на учете у нарколога или психиатра.
Что решил суд
В результате судья назначила предпринимателю штраф в размере 34 тысяч гривен.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Европейском Союзе с 22 апреля вступили в силу обновленные правила некоммерческой перевозки домашних животных из третьих стран, в том числе из Украины. Новое законодательство учитывает практический опыт применения предыдущих норм и уточняет отдельные процедуры.
При этом главное, что следует знать владельцам животных: существенные требования к перевозке остаются неизменными, отметили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.
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