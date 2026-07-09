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ФЛП и бизнес переходят на новые КВЭД: когда нужно подать заявление и что изменится с 2027 года

15:26, 9 июля 2026
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С 1 января 2027 года в Украине начнется переход на новые КВЭД NACE 2.1-UA, а ФЛП и юридические лица должны будут самостоятельно подать заявление на изменение кодов через государственного регистратора или Дію.
ФЛП и бизнес переходят на новые КВЭД: когда нужно подать заявление и что изменится с 2027 года
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С 1 января 2027 года в Украине начнет действовать новая версия Классификации видов экономической деятельности — NACE 2.1-UA, утвержденная приказом Госстата от 28 октября 2025 года №191. Она постепенно заменит действующий государственный классификатор ДК 009:2010 «Классификация видов экономической деятельности». Об этом напоминает Нотариальная палата Украины.

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Автоматического перехода на новые КВЭД не будет. После открытия соответствующего сервиса физические лица-предприниматели и юридические лица должны будут самостоятельно подать заявление об изменении КВЭД — через государственного регистратора или Портал Дія.

До конца 2026 года будет продолжаться подготовительный этап. С 1 января 2027 года начнется переход на новую классификацию, а уже с 2028 года будут использоваться исключительно новые КВЭД.

NACE 2.1-UA является частью системы статистических классификаций, применяемых для проведения государственных статистических наблюдений. Ее внедрение предусмотрено Программой развития официальной статистики до 2028 года и является одним из обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Новая классификация имплементирует в Украине европейский стандарт NACE Rev. 2.1, который с 1 января 2025 года является обязательным для применения во всех государствах — членах ЕС, а также используется странами-кандидатами на вступление в Европейский Союз.

Подготовка органов государственной власти, производителей официальной статистики и других распорядителей административных данных к переходу на NACE 2.1-UA будет продолжаться до 31 декабря 2026 года.

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бизнес Украина ФЛП

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