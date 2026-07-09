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Работникам скорой помощи предлагают платить от 40 тысяч и приравнять нападение на них к нападению на правоохранителей

16:05, 9 июля 2026
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Кабинету министров предложили реформировать систему экстренной медицинской помощи, предусмотрев зарплаты от 40 тысяч гривен, цифровизацию работы бригад и усиление ответственности за нападения на медиков.
Работникам скорой помощи предлагают платить от 40 тысяч и приравнять нападение на них к нападению на правоохранителей
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Система экстренной медицинской помощи в Украине продолжает работать в условиях повышенной нагрузки, вызванной полномасштабной войной. Медики ежедневно выезжают на вызовы в опасные районы, эвакуируют раненых и оказывают помощь пациентам в сложных условиях.

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В то же время работники отрасли неоднократно поднимали вопросы кадрового обеспечения, уровня оплаты труда, материально-технического оснащения и безопасности при исполнении служебных обязанностей. Также актуальными остаются вопросы цифровизации работы бригад и совершенствования организации службы.

На этом фоне Кабинету Министров Украины зарегистрировали электронную петицию с призывом провести комплексное реформирование системы экстренной медицинской помощи.

Какие изменения предлагают

Авторы петиции призывают правительство провести необходимые изменения для повышения качества оказания помощи населению, безопасности медицинских работников и создания достойных условий труда в условиях военного положения и послевоенного восстановления.

В частности, предлагается законодательно закрепить минимальный состав бригады экстренной медицинской помощи: один водитель и два парамедика. По мнению авторов, именно такой состав позволит эффективнее оказывать помощь пациентам, особенно в тяжелых случаях, во время транспортировки и работы в условиях войны.

Также в петиции №41/010298-26эп предлагают установить минимальную заработную плату для парамедиков, экстренных медицинских техников и водителей бригад ЭМП на уровне от 40 тысяч гривен «чистыми». Авторы подчеркивают, что работники службы ежедневно трудятся в крайне сложных и опасных условиях, поэтому должны получать достойную оплату труда.

Конкурсы для руководителей и цифровизация

Кроме того, инициаторы предлагают назначать руководителей центров экстренной медицинской помощи исключительно на конкурсной основе, обеспечить реальную выплату премий работникам, а также оснастить все автомобили ЭМП рациями и другими средствами связи, что особенно важно в условиях военного положения и возможных перебоев мобильной связи.

Кроме того, петиция предусматривает полный отказ от бумажных карт выезда и переход на электронную систему ведения документации. По мнению авторов, это позволит сократить бюрократическую нагрузку, ускорить работу бригад и повысить качество сбора медицинских данных.

Усиление защиты работников

Еще одним предложением является приравнять нападение на работников экстренной медицинской помощи при исполнении ими служебных обязанностей к нападению на сотрудников правоохранительных органов или других служб при исполнении служебных обязанностей с соответствующим усилением уголовной ответственности.

Также авторы призывают обеспечить работников ЭМП качественной формой на все времена года в соответствии с современными стандартами безопасности и комфорта, а также нанять охранников на подстанции экстренной медицинской помощи для обеспечения общественного порядка, безопасности персонала и защиты имущества.

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Кабинет Министров Украины Украина петиция скорая помощь

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