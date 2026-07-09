Кабінету міністрів запропонували реформувати систему екстреної медичної допомоги, передбачивши зарплати від 40 тисяч гривень, цифровізацію роботи бригад та посилення відповідальності за напади на медиків.

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Система екстреної медичної допомоги в Україні продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження, спричиненого повномасштабною війною. Медики щодня виїжджають на виклики в небезпечних районах, евакуюють поранених і надають допомогу пацієнтам у складних умовах.

Водночас працівники галузі неодноразово порушували питання кадрового забезпечення, рівня оплати праці, матеріально-технічного оснащення та безпеки під час виконання службових обов'язків. Також актуальними залишаються питання цифровізації роботи бригад і вдосконалення організації служби.

На цьому тлі до Кабінету Міністрів України зареєстрували електронну петицію із закликом провести комплексне реформування системи екстреної медичної допомоги.

Які зміни пропонують

Автори петиції закликають уряд провести необхідні зміни для підвищення якості надання допомоги населенню, безпеки медичних працівників та створення гідних умов праці в умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення.

Зокрема, пропонується законодавчо закріпити мінімальний склад бригади екстреної медичної допомоги: один водій та два парамедики. На думку авторів, саме такий склад дозволить ефективніше надавати допомогу пацієнтам, особливо у важких випадках, під час транспортування та роботи в умовах війни.

Також у петиції №41/010298-26еп пропонують встановити мінімальну заробітну плату для парамедиків, екстрених медичних техніків і водіїв бригад ЕМД на рівні від 40 тисяч гривень «чистими». Автори наголошують, що працівники служби щодня працюють у надскладних та небезпечних умовах, тому повинні отримувати гідну оплату праці.

Конкурси для керівників і цифровізація

Окремо ініціатори пропонують призначати керівників центрів екстреної медичної допомоги виключно на конкурсній основі, забезпечити реальну виплату премій працівникам, а також оснастити всі автомобілі ЕМД раціями та іншими засобами зв'язку, що особливо важливо під час воєнного стану та можливих перебоїв мобільного зв'язку.

Крім того, петиція передбачає повну відмову від паперових карток виїзду та перехід на електронну систему ведення документації. На думку авторів, це дозволить скоротити бюрократичне навантаження, прискорити роботу бригад і покращити якість збору медичних даних.

Посилення захисту працівників

Ще однією пропозицією є прирівняти напад на працівників екстреної медичної допомоги під час виконання службових обов'язків до нападу на працівників правоохоронних органів або інших служб із відповідним посиленням кримінальної відповідальності.

Також автори закликають забезпечити працівників ЕМД якісною формою на всі пори року відповідно до сучасних стандартів безпеки та комфорту і найняти охоронців на підстанції екстреної медичної допомоги для забезпечення громадського порядку, безпеки персоналу та захисту майна.

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