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ГНС разработала законопроект о налоговой медиации: как предлагают решать споры без суда

16:04, 9 июля 2026
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В ГНС заявили о намерении ввести налоговую медиацию как альтернативный способ урегулирования налоговых споров и подвели итоги работы в сфере налогового контроля за первое полугодие.
ГНС разработала законопроект о налоговой медиации: как предлагают решать споры без суда
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В Государственной налоговой службе сообщили, что за первое полугодие 2026 года количество налоговых проверок сократилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время сумма доначисленных денежных обязательств, по данным ведомства, увеличилась более чем вдвое.

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Такие данные были озвучены во время встречи представителей ГНС, Совета бизнес-омбудсмена, ведущих бизнес-ассоциаций и экспертного сообщества, на которой обсудили результаты налогового контроля, вопросы валютного надзора, судебную практику по налоговым спорам и перспективы внедрения налоговой медиации.

В ГНС пояснили, что уменьшение количества проверок связано с применением риск-ориентированного подхода, который позволяет сосредоточить контроль на наиболее рискованных операциях. По информации службы, за шесть месяцев 2026 года сумма доначисленных денежных обязательств выросла с 27,7 млрд грн до 56,4 млрд грн.

Во время встречи также был поднят вопрос валютного контроля. В ГНС напомнили, что в соответствии с законодательством проверки налогоплательщиков, в отношении которых уполномоченные банки сообщают о нарушении предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям, являются обязательными. Поэтому налоговая служба не может влиять на количество таких проверок.

Участники обсуждения отметили, что снижению количества нарушений могут способствовать превентивные меры и совершенствование законодательства.

Отдельной темой встречи стала судебная практика по налоговым спорам. Участники подчеркнули необходимость формирования единых подходов к правоприменению, что, по их мнению, будет способствовать обеспечению правовой определенности как для бизнеса, так и для контролирующих органов.

Также ГНС презентовала разработанный законопроект о внедрении налоговой медиации. Документ предусматривает создание альтернативного внесудебного механизма урегулирования споров между налогоплательщиками и контролирующими органами относительно несогласованных денежных обязательств с участием независимого медиатора. Предполагается, что процедура будет основываться на принципах добровольности, конфиденциальности, независимости, нейтральности и равенства сторон.

В налоговой службе также сообщили, что совместно с Советом бизнес-омбудсмена уже получили первый практический опыт применения такого механизма. По данным ГНС, благодаря медиации удалось урегулировать три налоговых спора, а финансовый эффект от их разрешения составил почти 60 млн грн.

В ГНС считают, что внедрение налоговой медиации позволит быстрее урегулировать налоговые споры, снизить нагрузку на судебную систему, сократить расходы бизнеса и государства на судебные процессы, а также повысить уровень доверия между налогоплательщиками и контролирующими органами.

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