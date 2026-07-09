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В налоговом комитете Рады объяснили, при каких условиях Украина сможет расти быстрее экономики ЕС

10:56, 9 июля 2026
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Для Украины базовый сценарий МВФ предусматривает более высокие темпы развития чем для ЄС.
В налоговом комитете Рады объяснили, при каких условиях Украина сможет расти быстрее экономики ЕС
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В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики прокомментировали обновленный среднесрочный прогноз Международного валютного фонда относительно развития экономики Европы и Украины.

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Европа входит в период медленного роста. В комитете обратили внимание, что, по прогнозу МВФ, в 2027–2031 годах экономика еврозоны будет расти в среднем лишь на 1,2% в год, а экономика Европейского Союза — на 1,4%.

В то же время для Украины базовый сценарий предусматривает значительно более высокие темпы развития. При условии постепенного сворачивания войны и начала активного восстановления среднегодовой рост экономики может составить 3,8%, а лучшим годом прогнозируется 2028-й, когда рост ВВП может достичь 4,2%.

Вместе с тем в парламентском комитете подчеркнули, что этот прогноз не является гарантированным.

«Стоит оставаться реалистами: наличие такого сценария не означает его обязательную реализацию. Его предпосылка — снижение военных рисков, а экономическая основа — инвестиции в восстановление, производство и новые рабочие места», — отметили в комитете.

Там напомнили, что, по оценке RDNA5, потребности Украины в восстановлении составляют около 588 млрд долларов.

В комитете также обратили внимание на альтернативный прогноз МВФ. Если боевые действия будут продолжаться, то экономический рост Украины в 2027 году может составить лишь около 1%.

По мнению членов комитета, для реализации позитивного сценария необходимо также проведение реформ, которые будут стимулировать инвестиции и развитие экономики.

Среди ключевых приоритетов назвали:

  • обеспечение безопасности и развитие механизмов страхования военных рисков для инвесторов;
  • развитие перерабатывающей промышленности, оборонно-промышленного комплекса, энергетики, логистики и экспорта продукции с большей добавленной стоимостью;
  • детенизацию экономики и создание справедливых правил ведения бизнеса;
  • практическую интеграцию в европейский рынок, в частности через внедрение европейских стандартов, прозрачную работу таможни, прогнозируемое налоговое администрирование, честную конкуренцию и борьбу с теневой экономикой.

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ЕС Украина МВФ

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